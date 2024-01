– Amikor az egyházmegye területén valamilyen fontos eseményre érkezik a főpásztor, liturgikus öltözéket ölt magára, ezzel is kifejezi azt a küldetést, amit az Úr Jézus egy példabeszédben mondott, hogy a jó pásztor a vállára veszi az eltévedt juhot, s úgy vezeti Isten országa felé. A jó pásztor példáját állítja Krisztus elém is, s minden egyes fontos alkalomkor arra emlékeztet, hogy jó pásztor módjára a rám bízottak gondját kell viselnem. Ma egy új bölcsőde alapkövét rakjuk le, s majd a „báránykákra”, a pici gyermekekre kell odafigyelnünk, akik itt nevelkednek majd közöttünk. Itt, a templomban kértük Isten áldását a bölcsőde munkálataira, s arra, hogy fontos, értékes dolgokat adhassunk át majd a gyerekeknek, hogy ne csak a mindennapi élet igazságaira neveljük majd őket, hanem a hit igazságait is át tudjuk adni nekik – ezekkel a gondolatokkal kezdte az ünnepi alkalmat Szocska A. Ábel görögkatolikus püspök.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, az egyházmegye Rakamazon és Nyíregyházán épít 48 férőhelyes bölcsődéket, melyek hiánypótló beruházások, hiszen a két városban ezek lesznek az első görögkatolikus bölcsődék. Az egyházmegye olyan környezetet alakít ki a kisgyermekek számára, ahol a szülők biztonságban, hitbéli meggyőződésükhöz is igazodó környezetben tudhatják gyermekeiket, amíg ők visszatérnek a munka világába. Különösen fontos ez Nyíregyházán, hiszen az orosi városrész dinamikusan fejlődik, sok a fiatal család, s igény merül fel a gyerekek elhelyezésére.