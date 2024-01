Nemzetközi ifjúsági cserék, környezetvédelmi akciók, szabadidős és sportprogramok – eseménygazdag év vár a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda tagjaira, akik 2024-re is nagyszabású tervekkel készülnek. Az eseménykavalkádról és ezek megvalósításáról kedden tartottak sajtótájékoztatót a Mustárházban. Takács Zsófia diákpolgármester elmondta, számos nemzetközi programot terveznek, melyeken olyan fontos témákkal foglalkoznak majd a partnerszervezeteikkel, mint a demokrácia vagy éppen a környezetvédelem.

Kiváló lehetőségek

– Az iserlohni kapcsolatunkat is szeretnénk szorosabbá fűzni. A nyáron náluk jártak a delegáltjaink, és ők is meglátogattak már minket. A kapcsolat megerősítése érdekében egy közös projektben veszünk részt – tudtuk meg a diákpolgármestertől.

– Tavaly több mint 80 diák előtt nyílt lehetőség, hogy a lengyelországi Rzeszowba utazhasson az Erasmus+ program keretében, ami kiváló nem csupán a testvérvárosi kapcsolatok, hanem a diákok nyelvtudásának fejlesztésére is – ezt már Ricsei Laura, Nyíregyháza diák-alpolgármestere mondta el lapunknak.

A meglévő kapcsolatok ápolása mellett újak építésén is fáradozik a diák-polgármesteri iroda. A következő hónapokban négy ifjúsági cserére is meghívást kaptak a nyíregyházi diákok a szlovákiai Nagykaposról. Az első útra már nem is kell sokat várni, hiszen márciusban már utaznak is.

Fontos témákat feszegetnek

– A csere rendkívül fontos témákat boncolgat majd, hiszen szó lesz a hatékony kommunikációról, illetve azon kompetenciák fejlesztéséről is, melyek a foglalkoztathatóságot segítik elő. Az a célunk, hogy a nagykaposiakkal is olyan jó kapcsolatot építsünk ki, mint amilyet Rzeszowval ápolunk – hangsúlyozta Takács Zsófia. Az iroda tagjai február 20-ára is gőzerővel készülnek, hiszen akkor rendezik meg a városi diákparlamentet, melyen a vármegyeszékhely ifjúsága mondhatja el véleményét és tehet javaslatokat Nyíregyháza városvezetésének.

– A korábbi évekhez hasonlóan az idén előadásokkal indul a nap, majd érdekképviseleti, programszervezői, környezetvédelmi, illetve nemzetközi szekciókban dolgoznak majd a város középiskoláinak delegáltjai – tudatta a diákpolgármester.