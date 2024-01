Évek óta nem volt olyan alacsony a házasságkötések száma, mint 2023-ban – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból. Bár az előző esztendő utolsó három hónapjának adatai még nem ismertek, az első három negyedév számai alapján több mint 20 ezerrel kevesebben mondták ki a boldogító igent, mint 2022-ben. A statisztikán várhatóan az sem javít majd, ha a hivatal nyilvánosságra hozza az utolsó három hónap adatait, hiszen a téli időszakban minden évben kevesebb az esküvő. Szabolcs-Szatmár-Beregben is kevesebben kötötték össze az életüket 2023 első negyedévében az előző esztendő hasonló időszakához képest: míg 2022-ben mintegy 2900 házasságot regisztráltak, addig 2023-ban 2500-at.

Beleznai János vőfély is az esküvők számának visszaeséséről számolt be lapunknak, s szerinte ennek egyik oka az áremelkedésekben keresendő.

– A magasabb költségek miatt a korábbi évekhez képest kevesebben tartottak nagyszabású lagzikat, ahol mégis, ott 100–120-ról 50–70-re csökkent a vendégek száma. Az esküvőjüket szervező párok tavaly alaposabban végiggondolták a kiadásaikat: nem kértek fotóst vagy ceremóniamestert, de még az éttermeket is megválogatták a magas árak miatt. Gyakran vagy polgári, vagy egyházi esküvőt tartottak, a kettő együtt szóba sem jöhetett – hangsúlyozta a vőfély, aki a lagzik trendjeiről is mesélt.

Új trendek születnek

– Abszolút pozitívum, hogy az esküvők klasszikus elemei a változások ellenére is megmaradtak, ugyanakkor számos új, modern részlet is megjelent. A szelfibox szinte minden tavalyi lakodalom kellékei között volt, de a 2023-as trendeket főként a letisztultság jellemezte. A legtöbb esetben az éttermek, rendezvénytermek állították össze a dekorációkat, jellemzően minimalistább berendezést és virágdíszítést alkalmaztak. A dekoráció elkészítése nem új keletű feladata az éttermeknek, a legtöbb vendéglátóegység e téren is felkészülten várja a párokat – tudtuk meg Beleznai Jánostól.

Csipkék, fodrok, szoknyák

A menyasszonyi ruha kiválasztása az esküvő egyik legfontosabb része, és hogy milyen ruhadarabokat kedvelnek a leginkább a fiatal arák arról Kiss Györgyi, az Elite Ruhaszalon tulajdonosa mesélt lapunknak.

– A menyasszonyok mindig gondosan választják ki a megfelelő öltözéket, 2023-ban azonban ezen a területen is voltak változások. A piac nagyon összetett, egy normálisan működő szegmensben mindenkinek el kell férnie egymás mellett, s minden lánynak megvan a sajátos elképzelése, aminek igyekszünk megfelelni. Az előzetes elképzelések azonban gyakran megváltoznak a választáskor. Vannak, akik szeretik a neves márkák ruháit, míg mások egyszerűbb stílusú öltözékkel is elégedettek – árulta el a tulajdonos. Kiss Györgyi szerint 2023-ra már szinte minden ruhastílus képviseltette magát az esküvőkön, az összes tájról érkező trend megjelent valamilyen formában. Tavaly a két legnépszerűbb irányzat a már-már teljesen dísztelen, egyszerű szabású ruhák, valamint a rokokó elemeit megelevenítő, szinte már giccses, csipkés darabok voltak.

Az sem titok, hogy az előző évben a nívós lakodalmak számának visszaesését a ruhaszalonok is megérezték, azonban bizakodva várják az idei esztendőt.

Sándor Eliza is gőzerővel készül élete nagy napjára, ugyanakkor a szervezés egyes folyamatai már rávilágítottak, kicsit visszább kell fogni a vágyakat.

Bonyolult a szervezés

– A nővérem a koronavírus-járvány idején mondta ki a boldogító igent. Neki a korlátozásokkal, nekem pedig a hatalmas áremelkedésekkel kell megküzdenem. Sokakhoz hasonlóan én is kislánykorom óta álmodozom arról, milyen lesz majd az oltár előtt állni. A vőlegényemnek és nekem is nagy a családom, mindketten szerettük volna, ha minél többen osztoznak az örömünkben, a pénztárcánk azonban ezt nem teszi lehetővé – tudtuk meg a fiatal menyasszonytól, aki szerint bár sokat emelkedtek az árak, nem érti azokat a bődületes számokat, amiket egyes magazinokban olvasni.

– Egy átlagos esküvő nyolcmillió forint – írták valahol szép nagy főcímmel, ami bármely oldalról nézve is abszurd. Azóta olvastam egy kutatást, ami a teljes hazai piacot vizsgálta, és aszerint mintegy hárommillió forintba kerül egy lagzi. Ezt már valósnak érzem, ugyanis hozzávetőleg 40 ezer forintba kerül egy vendég ellátása, de ebben a mi esetünkben már az ital is benne van. Mi az anyagiak miatt egy kis esküvőben gondolkodunk, mindössze 50 vendéggel. A helyszín bérleti díjára több helyen is kínálnak kedvezményeket, ezért nem árt alaposan körülnézni a piacon. A dekorációt a család hölgy tagjaival készítem, hogy tovább faraghassak a költségeken, de még ott a vőfély és a zene, ami szintén nem két fillér – részletezte a legalapvetőbb kiadásokat Sándor Eliza, majd hozzátette: a nagy nap szervezése nagyon kimerítő és összetett folyamat, nem véletlen, hogy sokan ezt is szakemberre bízzák.

– Nem tartom úri huncutságnak, ha valaki esküvőszervezőre bízza ezt a munkát, de akinek az anyagi lehetőségei ezt nem engedik meg, az jobb, ha felkészül. Még csak az alapoknál tartunk, hátravan számos apróság, és még azt sem tudom, hogyan oldjuk meg a vendégek utazását, ugyanis a család és a barátok az ország és a megye több pontjáról érkeznek.