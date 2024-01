Több mint öt évtizedes hagyománya van a nyíregyházi pilótaképzésnek, mely a hosszú évek hihetetlen fejlődésen ment át. A Nyíregyházi Egyetem az aktuális felvételi eljárásban is várja a leendő pilótákat, akik több szakból is választhatnak. A modern infrastruktúra és magas színvonalú képzés mellett immár ösztöndíjat is kínálnak a jelentkezőknek – derült ki a Nyíregyházi Egyetem közleményéből.

Kiemelt összegű támogatás

Kiemelték: az egyetem a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban felvételt nyert és tanulmányait folytató légijármű-vezetés felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatói számára speciális ösztöndíjat alapított. Az ösztöndíj célja, hogy a szakon tanuló hallgatókat minél magasabb szintű tanulmányi eredmény elérésére motiválják. Érdemes kiválóan teljesíteni, hiszen a támogatásban szemeszterenként legfeljebb tízen részesülhetnek. Az ösztöndíj összege félévenként egyösszegű, egymillió forint fejenként. A támogatást a teljes képzési időre meghirdetik, a pályázókat pedig a súlyozott tanulmányi átlag alapján rangsorolják – tették hozzá. A kiemelt hozzájárulás odaítélésének feltétele, hogy a hallgató megszerezze az adott félévben a mintatantervben meghatározott krediteket, továbbá az is, hogy a második félévtől az ütemezés szerint teljesítse az ATPL hatósági vizsgákat. A repülőmérnöki alapszakon tanuló hallgatók is kaphatnak ösztöndíjat, esetükben a támogatás mértéke akár 500 ezer forint is lehet félévente – hívta fel a figyelmet a Nyíregyházi Egyetem, majd hangsúlyozták: a képzésekre február 15-éig lehet jelentkezni.