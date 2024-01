Egy gyermek érkezése a családba egy csodával felérő pillanat, ám a szülőknek egy nagy feladatot is ad még a születés előtt: nevet kell adni a csöppségnek. Sokaknak ez könnyen megy, míg mások hónapokig tépelődnek, mire sikerül döntést hozni. Van miből választani, ugyanis a Magyarországon anyakönyvezhető utónevek száma már meghaladja a 4500-at, de minden évben vannak olyanok, akiknek ez nem elég, és valami újat szeretnének a gyermeküknek. Éppen ezért évről évre több száz utónévkérelem érkezik a Nyelvtudományi Kutatóközpont Utónévbizottságához, ahol jeles nyelvészek szigorú alapelvek mentén döntenek arról, bekerülhet-e a javaslat az anyakönyvezhető nevek közé, vagy pedig elutasítják a kérelmet. E névjavaslatok között minden évben találunk furcsaságokat, gondoljunk csak a néhány éve nagy port kavart Radiátorra, vagy éppen arra, amikor valaki a koronavírus-járvány árnyékában a Pandémia utónevet szerette volna a gyermekének adni.

Az idei újdonságokról és a névválasztás folyamatáról dr. Minya Károly nyelvésszel, a Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszékének vezetőjével beszélgettünk.

A nyelvész elmondta, továbbra is él a szülőkben a vágy, hogy rendkívül egyedi nevet adjanak a gyermeküknek.

Az idegen eredet a „trendi”

– A javaslatok azonban nem minden esetben mennek át az utónévbizottság rostáján. Ezt bizonyítja az is, hogy 2023-ban 469 kérelemből csupán 70-et fogadtak el. A női nevek 43-mal, a férfinevek pedig 27-tel bővültek. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy van 600 olyan név, amit csupán egyszer választottak a szülők a gyermeküknek, tehát az egyediség abszolút tetten érhető. És hogy mi alapján dönt a bizottság? Alapvető, hogy uniszex neveket nem fogadnak el, a fiúknak fiú, a lányoknak lány nevet kell adni. Rengeteg idegen eredetű nevet kérvényeznek a bizottságnál, ezeket csak a magyar helyesírás szabályainak megfelelő írásmóddal engedélyezik. Legutóbb nem fogadták el a Riley vagy Noah neveket az idegen írásmód miatt. Hiába gondolják úgy a szülők, hogy az idegen írásmód „trendibb”, nem felel meg az alapelveknek – hívta fel a figyelmet dr. Minya Károly, akitől azt is megtudtuk, a kettős keresztnevek is nagyon népszerűek, és bár sok ilyen javaslatot nem fogad el a bizottság, szép számmal vannak olyan utónevek is, amik végül bekerülhetnek a névadatbázisba.

Megjelenik az irodalom is

– A Bodzaróza és Annarebeka nevek is fennakadtak a rostán az Annarózsát viszont elfogadták. Bár szigorú alapelvekről beszélünk, nem zárhatjuk ki a bizottság tagjainak egyéni preferenciáit sem. A török sorozatok továbbra is rengeteg ötletet adnak a szülőknek, a legutóbb az Ájlá került fel a listára, de más nemzetek neveivel is gazdagodott a hazai adatbázis. Az idén már anyakönyvezhető a japán Kjókó és a koreai Nabi is. A becézett neveket is nagyon szeretnék anyakönyveztetni a szülők, de a túlzottan becéző alakokat nem engedélyezi a bizottság. Elfogadták viszont az Ancsa, az Ili és a Teca neveket is, mint önálló formákat. Az írói névalkotások közül is bekerült néhány az utónevek közé, például Voltaire egyik tragédiájának női főszereplője, Zaira is kölcsönözheti a nevét a gyermekeknek – tette hozzá dr. Minya Károly.

Minden évben akadnak meghökkentő kérések, amikkel az utónévbizottsághoz fordulnak, s ezekből a 2023-ban beadott 469 kérelemből sem volt hiány.

– A női neve között felbukkantak mesealakoktól kölcsönzött nevek. A Lolka és Bolka című rajzfilm még sokaknak lehet ismerős, és valaki a Lolka nevet szerette volna adni a gyermekének. Ez azonban nem ment át a szűrőn, ahogy a túlzottan becéző Rüntyi, Zuri, Böbi sem került fel az utónevek listájára. A férfinevek közül számos kitalált nevet utasított el a bizottság. Ilyen volt a Zoltán és a János összerántásával alkotott Zoján, illetve olyan is volt, aki gyermeke nevével is szeretett volna az államalapítónkra emlékezni. Be is küldte a javaslatot, méghozzá Szentistván formában – természetesen sikertelenül. A becenevek itt is megjelentek: a Beni, Jani és a Zola nem anyakönyvezhető önálló névként hazánkban – mutatott be néhány furcsaságot a nyelvész.

A névválasztást érdemes komolyan venni, hiszen egy rosszul megválasztott utónév később kellemetlenségeket okozhat a gyerekeknek, mégis minden évben vannak olyan javaslatok, melyek mélyen beégnek a hírportálokat olvasók emlékezetébe. Éppen ezért nagyon fontos a Nyelvtudományi Kutatóközpont Utónévbizottságának munkája, mivel nélkülük könnyen lehet, hogy pár éven belül kis Narutók, Katamarik és Dzsánszuk, vagy éppen Pumbák szaladgálnának a játszótereken. Bár ezek sokszor megmosolyogtatják az embereket, az utóbbi három névjavaslat a 2023-as 469 kérelem között érkezett az utónévbizottság asztalára. A teljes beszélgetést hamarosan meghallgathatják a szon.hu-n.