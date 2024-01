Mint ismert, január 1-jétől elindult a kötelező vissza váltási rendszer, melynek keretében a boltok betétdíjat számolnak fel az egyes italos üvegekre, s az összeget akkor kaphatja vissza a vásárló, ha a csomagolóanyagot elviszik egy visszaváltópontra. A rendszert a MOHU, a MOL leányvállalata üzemelteti, de a céldátum ellenére a gyakorlatban még nem mindenhol működik. És hogy mely termékekre vonatkozik az új rendszer? A MOHU tájékoztatása szerint csak azokra az italtermékekre érvényes a visszaváltási rendszer, amelyek fogyasztásra készek, esetleg koncentrátumok, a csomagolásuk pedig műanyagból, fémből vagy üvegből készült, továbbá az űrtartalmuk 0,1 és 3 liter közé esik. Így visszaválthatóak lesznek a sörösdobozok és az üdítős palackok is, a tej és tejalapú termékek viszont nem, ahogy a papír csomagolású gyümölcsleveket sem terheli betétdíj. Ennek mértéke ezeknél az úgynevezett egy utas csomagolásoknál egységesen 50 forint.

Egy kicsit még várni kell a visszaváltásra

A visszaváltási rendszer gyakorlati működéséről Szurovcsják József, a Szabolcs-Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója mesélt lapunknak.

Elmondta, a 400 négyzetméternél nagyobb üzletek esetében kötelező csatlakozni az új rendszerhez, és az első körben a Szabolcs-Coop is csak e kategóriába eső boltjaiban helyezte el az automatákat.

– Most még nagyon a folyamat elején járunk, mondhatni, egy tesztidőszakban vagyunk, aztán meglátjuk, a jövőben mennyire terjeszthetjük ki a rendszert a kisebb üzleteinkre is. Ezek a berendezések csak olyan területen lehetnek, ahol megfelelő a hőmérséklet, nincsenek időjárási viszontagságok, és a védettség is biztosított. A kisebb üzlethelyiségek eleve zsúfoltak, és nekünk is komoly fejtörést okozna egy ilyen méretes berendezés elhelyezése. Annak ellenére, hogy kötelezettség a részünkről a rendszerhez csatlakozni, ettől jóval többről van szó. Környezettudatos vállalatként nem is kérdés, hogy támogatjuk a fenntarthatóságra törekvő kezdeményezéseket. Elkötelezettek vagyunk a környezettudatosság mellett, az áruházainkat folyamatosan fejlesztjük, napelemes rendszereket telepítünk, így a palackok visszaváltása is illik ebbe a profilba – tudtuk meg a kereskedelmi igazgatótól. Szurovcsják József arra is rávilágított, a hulladék szelektív gyűjtése rendkívül fontos, és hogy ez a rendszer lesz-e ennek a legjobb módja, azt majd a tapasztalok eldöntik.

Logó nélkül ne vigyék vissza!

– A gépeket élesben sajnos még nem tudtuk tesztelni, mivel még nem találkoztunk olyan termékkel (palackkal, fémdobozzal), amelyen megtalálható lenne a visszaváltást jelölő logó. Azt viszont kipróbáltuk, hogy amely árucikken nincs ott a jelölés, még nem új vonalkóddal került forgalomba, azt azonnal visszadobja a gép, és kiírja az üzenetet, hogy ez a termék nem visszaváltható. Arra kérjük a vásárlóinkat, amíg nem elérhetőek a logóval és új vonalkóddal jelzett csomagolású termékek, a palackokat az otthoni szelektív gyűjtőben helyezzék el. Nagyon örülünk annak, hogy már van érdeklődés.

– Tudunk olyan vásárlóról, aki hónapokig gyűjtötte a palackokat, hogy majd elsején visszaválthassa, de most még erre nincs lehetőség az említett ok miatt. A RVM automaták az új vonalkódot szkennelik be, így azonosítják a visszaváltható termékeket. A gyártóknak ez év júliusáig kell átállniuk az új vonalkódra, ezért a következő hónapokban még az is előfordul majd, hogy a polcokon a régi, logó nélküli és az új rendszerben visszaváltható termékek is ott lesznek. A régi termékeknek 2024 végéig kell kifutniuk, tehát egy viszonylag hosszú folyamatról beszélünk – hívta fel a figyelmet Szurovcsják József, majd azt is kiemelte: a palackokat a korábbi gyakorlattól eltérően senki se tapossa össze.

– Nem szabad a csomagolóanyagokat sérültté tenni, csak a formáját megtartva képes az automata visszavenni a palackokat és dobozokat. A helytakarékosság miatt sem kell aggódni, mert a szükséges préselést szintén elvégzi a gép – tudatta a kereskedelmi igazgató.

Kisebb üzletekben problémás lehet – Mi egy kis garázsbolt vagyunk a város peremén, s persze mi is végiggondoltuk, hogy csatlakozzunk-e a kézi visszaváltó rendszerhez, azonban a hely a legnagyobb gondunk, azaz annak a hiánya – mondta lapunknak Tóth Zsolt. A nyíregyházi kereskedő úgy látja, bár sok palackos terméket árusítanak, de a vármegyeszékhelyen van elég nagy üzlet, ahol amúgy is kötelező lesz visszavenni ezeket. – Ha látjuk az igényeket, hogy inkább hozzánk hoznák vissza ezeket, újratervezünk – tette hozzá. Megjegyezte: olyan kis falvakban, ahol egyetlen bolt van csak – szerinte – sokan vállalják majd a visszaváltást. Szabó Szilvia, a Mohu gyártói felelősségi rendszerek vezetője is azt mondta egy sajtóbeszélgetésen, hogy a 200 négyzetméter alatti boltok esetében gazdaságosabb a kézi visszaváltás és a hulladék mobil begyűjtése. – A kisebb boltok várhatóan akkor kapnak kedvet a csatlakozáshoz, amikor látják, hogy a fogyasztók a visszaváltási díjat náluk vásárolnák le. A csatlakozás nem jár költségekkel, és ezek a boltok kezelési díjat is kapnak a visszaváltott palackok után – tette hozzá Szabó Szilvia.