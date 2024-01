Új kardiológiai ultrahangkészülékkel bővült a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház diagnosztikai eszközparkja. A 20 millió forint értékű gépet a kórház vásárolta meg, a költségek felét kifizette, a további 10 millió forintot pedig a térség nagyvállalatai, vezető vállalkozásai adták össze. Az eszközt kedden adták át a felajánlók jelenlétében a kisvárdai kórházban. Mint elhangzott, nem ez az első alkalom a helyi kötődésű cégek példaértékű összefogására: mint mondták, eddig is nagy örömmel álltak a jó kezdeményezések mellé. A mostani adományozást a Bárány Család a Családokért Alapítvány vette szárnyai alá. Bárány Lászlóné, a Master Good cégcsoport tulajdonosa, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: a cégüknek mindig is fontos volt a társadalmi szerepvállalás, az alapítványukat is azért hozták létre, hogy támogassák a nehéz sorsú munkavállalóik családjait. Az ultrahangos készülék a nagy forgalmú szakrendelőbe kerül, ahol évente mintegy 13 ezer kardiológiai beteget látnak el.

