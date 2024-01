A folyamatban lévő bértárgyalások ellenére ismét kétnapos sztrájkot szervez a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet Az adventi sztrájk után 2024. január 28-ára és 29-ére (vasárnap és hétfő) ismét kétnapos munkabeszüntetést hirdetett a Volánbusznál a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet.

Indokolatlannak tartják

A közlekedési vállalat lapunkhoz is eljuttatott közleményben indokolatlannak tartja az akciót, hiszen a MÁV-VOLÁN-csoport továbbra is a bérmegállapodás mielőbbi megkötésére törekszik, a tárgyalások pedig folyamatosak. Hozzátették, a Volánbusz a sztrájk tervezett ideje alatt biztosítja az elégséges szolgáltatásokat. A várhatóan nem közlekedő járatok listája a társaság honlapján érhető el, valamint az utas.hu utazástervező oldalon is látható a helyközi járatok esetleges érintettsége.

„A MÁV–Volán-csoport vezetése idén már két alkalommal, január 16-án és január 23-án is tárgyalóasztalhoz ült az érdekképviseletekkel. A tulajdonosi ajánlat szerint a 2024-2026-os, hároméves bérfejlesztési ciklus alatt a cégcsoport munkavállalóinak alapbére átlagosan legalább 25 százalékkal növekedne, míg az első évben, 2024-ben egységesen havi 70 ezer forinttal nőne a vállalatcsoport minden munkavállalójának alapbére. Ez átlagosan 16,8 százalékos, a Volánbusz autóbusz-vezetői esetében 20,5 százalékos béremelést jelentene már az idei esztendőben. Az érdekképviseletek többsége – a reálbér értékének megőrzését biztosító garanciák esetén – elfogadhatónak tartja a hosszabb távra szóló bérmegállapodást is. E garanciák kidolgozására a munkáltatói oldal nyitottságot mutatott. A SZAKSZ viszont eredménytelennek minősítette a bértárgyalást, és 2024. január 28-ára és 29-ére újabb, kétnapos sztrájkot hirdetett. A cégcsoport továbbra is elkötelezett a bérekről szóló megegyezés iránt, mielőbb szeretné lezárni a tárgyalásokat, és megkötni a bérmegállapodást” – áll a szervezet közleményében.

Menetrend szerint

A huszonegy esztendős Móricz Alexandrával vasárnap délelőtt nem sokkal fél tizenegy után elegyedtünk szóba a nyíregyházi buszállomáson, éppen a 10.40-re kiírt, Nagyhalászba közlekedő autóbuszt várta, ami végül menetrend szerint el is indult.

Még a felszállás előtt az egyébként Ibrányban élő lány elmondta, a testvérétől hallotta, hogy vasárnap és hétfőn sztrájkolhatnak a buszosok.

– Most búcsúztam el a páromtól, aki visszaindult Németországba dolgozni. Apa jön értem Nagyhalászba és onnan hazavisz Ibrányba – tudtuk meg Móricz Alexandrától.

A Volánbusz haladéktalanul a még elégséges szolgáltatásnak megfelelő menetrendet a személyszállítási törvényben előírt határidőn belül, két nappal a munkabeszüntetés megkezdése előtt nyilvánosságra hozta. Az elégséges szolgáltatás keretében vasárnap a helyi járatok 95 a helyközi járatok 79,6 közlekedett, hétfőn pedig a helyi járatok 74, a helyközi járatok 54,5 százaléka biztosan közlekedni fog.

Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke szerint a sztrájklánc addig tarthat, amíg nincs megállapodás. Elmondta, a sztrájk támogatottsága a közel 60 százalékról további 10 százalékkal nőtt, a kollégák aktívak, és szervezkednek. Az elnök úgy fogalmazott: az országos munkabeszüntetés inkább a fővárost érinti, mint a vidéki településeket.

A kimaradó járatok listáját már a múlt hét közepén közzétette a Volánbusz, és ami itt olvasható: https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/42017.