Az elmúlt héten többször süllyedt mínusz tíz fok alá a hőmérő higanyszála, s bár a természetes és mesterséges vizek partjain előbb hártyavékony, majd egyre vastagodó jégréteg jelezte, hogy beköszöntött az igazi tél, a katasztrófavédelem szakemberei óva intenek mindenkit, aki rámerészkedne a jégre.

– Mindig a tavak üzemeltetői, tulajdonosai döntik el, hogy lehet-e a befagyott vízfelületen tartózkodni, vagy sem. A korcsolyázásra kijelölt területet is az üzemeltető jelöli ki, tehát figyelni kell a partoknál kihelyezett tájékoztató táblákat, plakátokat – szögezte le elöljáróban Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Nem veszélytelen művelet

– A nyolc centi vastag jég már kellően biztonságos, legjobb azonban, ha legalább 12 centiméter vastagságú a befagyott vízfelület, a jégen csúszkálásnak azonban még így is lehet baleset a vége. Éppen ezért fontos, hogy lehetőleg ne egyedül menjünk a jégre. Egymásra is könnyebb figyelni, és ha baj történik, lesz, aki hívja a 112-es segélyhívó számot. Ha a lábunk alól gyanús recsegés-ropogás hallatszik, azonnal feküdjünk le, és hason csúszva próbáljunk biztonságos pontot keresni. Ha beszakad alattunk a jég, kerüljük a felesleges mozdulatokat, mert fokozzák a kihűlés veszélyét. Tegyünk meg mindent azért, hogy ne kerüljünk a jég alá, próbáljunk meg felfeküdni rá, és kikúszni a partra – tanácsolta a szóvivő.

– Ha más kerül bajba – folytatta Rutkai-Dér Vivien –, azonnal kérjünk segítséget a 112-es számon, és ha adottak a körülmények, hason csúszva, a jéggel minél nagyobb felületen érintkezve közelítsük meg, de ne menjünk el egészen a beszakadás helyéig. Az utolsó szakaszt hidaljuk át például egy hosszú ággal, bottal, erős sállal, nadrágszíjjal, s az odanyújtott eszközzel húzzuk ki a fagyos vízbe esett embert a jégre, majd a partra. Nem lehet elégszer elmondani: ne kezdjünk bele felelőtlenül a mentésbe, hiszen azzal a saját életünket is kockáztatjuk. A tűzoltóknak, szakembereknek sem veszélytelen művelet ez, búvárruhában, védőfelszerelésben, mentőkötelek és dugólétrák, valamint gumicsónakok, hord­ágyak segítségével érkeznek a bajbajutottak mentésére.

Várják a vastag jeget

Jakab János, a kocsordi Kraszna Horgászegyesület elnöke több okból is örül annak, ha jég borítja a kezelésükben lévő Kirva-lapos horgásztavat.

– Azért örülök a jégnek, a tó befagyásának, mert akkor nagyobb nyugalomban vannak a halak. Megdőlni látszik ugyanis az a nézet, hogy télen elvermelnek a halak, a tapasztalatok szerint télen is mozognak, akkor pedig táplálkoznak is, azonban a hideg vízben nem tökéletes az emésztésük, ezért elpusztulhatnak. Erre a jelenségre egy halbiológus hívta fel tavaly a figyelmemet, ezért örülök a jégnek, még ha most vékony is. A vastagabb jeget pedig azért várjuk nagyon, mert akkor le tudjuk vágni a nádat. Az elmúlt hétvégén megpróbáltuk a jégről is, de nagyon vékony volt még a jég, könnyen beszakadt, így abbahagytuk, csak a part szélén tudtuk folytatni a munkát – mesélte a civil szervezet vezetője.

– Remélem, a hét végére vastagabb lesz a jég, mert akkor ismét megpróbálkozunk a nád vágásával. Természetesen csak akkor lépünk rá, ha biztonságosnak látjuk, ráadásul a növények tövénél nem hízik olyan vastagra, mint beljebb, sohasem egyforma vastagságú a jég. A klímaváltozás miatt már nincsenek azok a kemény telek, amikor valóban biztonságos vastagságúra hízott a jég. Ha egy héten keresztül mínusz tíz fok lenne folyamatosan, akkor elérhetné a megfelelő vastagságot. A lékhorgászat nem jellemző a tagjainkra, így csak akkor szoktunk léket vágni, ha levegőztetni akarjuk a tavat. Most még nincs szükség levegőztetésre, mert a nap hatására az algák termelnek annyi mennyiségű oxigént, ami elég a halaknak. Ha esetleg úgy alakulna a helyzet, hogy léket kell vágni a levegőztetéshez, természetesen a szabályok szerint azt a területet megjelöljük, felhívjuk rá a figyelmet, mint ahogy arra is, hogy a vékony jégre veszélyes rámenni.

Táblával figyelmeztetnek

A NyírVV Nonprofit Kft. feladata az, hogy tájékoztassa a lakosságot arról, mikor nem biztonságos a nyíregyházi állóvizek felszínére lépni.

– Amikor már elég hideg van ahhoz, hogy jég képződjön a városi tavakon, mindig kihelyezzük a „Jégre lépni ­tilos!” felirattal ellátott tábláinkat, valamint weboldalunkon is figyelmeztetjük az embereket arra, hogy nem szabad rámenni a megdermedt vízfelületekre – nyilatkozta lapunknak Zajácz Barbara, a NyírVV marketingmunkatársa.