A legújabb, milotai eset kapcsán számos járványügyi intézkedés ‒ többek között az oltatlan állatok vakcinázása, fokozott felügyelet, ebzárlat, rókák gyérítése ‒ elrendelését kezdeményezte az állategészségügyi hatóság. Az elrendelt intézkedéseket a Nébih és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal mindaddig fenntartja, amíg a járványügyi helyzet azt szükségessé teszi.

Az igazolt fertőzésről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ illetékes szervét, továbbá az Európai Uniót és az Állategészségügyi Világszervezetet is tájékoztatta a Nébih.

Az esethez kapcsolódóan az interneten terjedő videó kapcsán az alábbiakra hívnánk fel a figyelmet.

Amennyiben kutya vagy macska embert támadott vagy mart meg, illetve vadon élő állattól származó sérülés történt, akkor haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! Az emberi veszettség megbetegedés kialakulása is megakadályozható a veszettség elleni sorozatoltás beadatásával.

Az eseményt mihamarabb jelenteni kell a helyi állategészségügyi hatóságnak is (élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi jogkörben eljáró járási hivatal), hogy késedelem nélkül megtehessék a szükséges intézkedéseket.

A háziállatok esetében Magyarországon a kutyák veszettség elleni oltása évente kötelező, a macskák oltása ajánlott. A Nébih ezúton is felhívja a kutya- és macskatartók figyelmét a veszettség elleni védőoltás rendszeres beadatásának kiemelt fontosságára!

A veszettség gyanújának bejelentése jogszabályi kötelesség, az idegrendszeri tüneteket mutató, elhullott háziállatok, valamint az elhullottan talált vadállatok esetében az állategészségügyi hatóság gondoskodik a mintavételről.

Ha valaki rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató vadállatot vagy háziállatot lát, haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál, az elhullott rókákat pedig a Nébih ZöldSzámán (06/80/263-244)!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény szerint az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad. Elfogadható oknak, körülménynek minősül azonban a másként el nem hárítható támadás megakadályozása.