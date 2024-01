A hideg időjárás miatt hétfő este 8 órától életbe lépett a vörös kód. Ennek értelmében valamennyi szociális intézménynek kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása. Az intézkedés előreláthatólag szombat reggel 8 óráig lesz érvényben. A hajléktalanellátóknál van férőhely, jelenleg az országos hálózat kihasználtsága pedig 80 százalékos – tudatta Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár, aki arra kér mindenkit, ha bajba jutott embert lát, értesítse a hajléktalanellátók diszpécserszolgálatát. A jelentős lehűlés miatt vármegyénkben is kiemelt figyelmet fordítanak az utcán élő hajléktalanokra. Dr. Szoboszlai Katalin, a Periféria Egyesület elnöke lapunknak elmondta, a vörös kód azért lépett életbe, mert éjjel -10 Celsius-fokig is lehűlhet a hőmérséklet, ráadásul napközben sem megy 0 fok fölé.

Megnyílnak az intézmények

– Az extrém hideg időjárás miatt az utcai hajléktalanokat fokozottan veszélyezteti a megfagyás. Mindennap többször is meglátogatjuk azokat a helyszíneket, ahol ezek az emberek napközben és éjszaka tartózkodnak, továbbá megpróbáljuk meggyőzni őket, hogy vegyék igénybe a szálláshelyeket. A vörös kód idején az éjjeli menedékhely mellett a szociális intézmények is megnyitják a kapukat. Nekünk is több bentlakásos intézménnyel van együttműködésünk. A vörös kód előreláthatólag szombatig tart, s az utcai hajléktalanoknak napközben sem kell elhagyniuk ezeket az intézményeket. Fűtött helyen vannak, napi háromszori étkezést biztosítanak számukra, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy valamelyest javuljon az egyébként rossz egészségi állapotuk – tudatta dr. Szoboszlai Katalin, aki azt is elárulta, sok hajléktalant nehéz meggyőzni arról, hogy ne az utcán próbálja meg átvészelni a rendkívüli hideget.

Nehéz őket felkutatni

– Mindig vannak olyanok, akik nem akarnak behúzódni a szálláshelyekre, ugyanakkor a rendkívüli hideg idején valamelyest jobban hajlanak a bent tartózkodásra azok is, akik az év más szakaszaiban nehezen meggyőzhetők. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy nem csupán az utcán élők vannak veszélyben. A kihűlés, megfagyás azok életét is fenyegeti, akik nem képesek megfelelően fűteni az otthonaikat. Nincs elegendő tüzelőjük, gázfűtés esetén pedig pénzük arra, hogy otthonaikban megfelelő hőmérsékletet kérjenek. Az ő felkutatásuk sokkal nehezebb, sok esetben csak a szomszédok információira hagyatkozhatunk. Arra kérjük a lakosságot, aki bajba jutott emberről tud, tárcsázza a diszpécserszolgálat ­06-42-504-618-as telefonszámát, hogy megelőzhessük a tragédiákat – hívta fel a figyelmet az elnök.