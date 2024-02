Kamilla brit királyné – az angol alattvalók számára angolul Queen Camilla – a napokban Cambridge-be látogatott. Ebben még nincs semmi rendkívüli, hiszen a királyi család tagjai aktívak a társadalmi életben, részt vesznek számos rendezvényen és karitatív programon. Csakhogy a királyné látogatásáról tudósítást közölt a New My Royals internetes portál, s az egyik képen ott látható az újfehértói származású Horváth-Áncsán Noémi is, aki néhány évvel ezelőtt került ki a családjával Nyíregyházáról a szigetországba.

Horváth-Áncsán Noémi a gyermekekkel Kamilla királyné fogadásán

Elölről kellett kezdenie

– Február végén lesz hat éve, hogy Cambridge-be költöztünk. A férjem munkáján keresztül kerültünk ebbe a Londontól közel 90 kilométerre található egyetemi városba a két kislányunkkal együtt. Egy helyi katolikus általános iskolában dolgozom iskolai előkészítős osztályban, illetve 3-4. osztályban tanársegéd vagyok. Elsősorban sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozom, a beilleszkedésüket és a tanulásukat segítem. Nagyon szeretem ezt a változatos és kihívásokkal teli munkát. Jelenleg fejlesztő pedagógusnak is képzem magam – elevenítette fel az előzményeket érdeklődésünkre Horváth-Áncsán Noémi, aki hazánkban angol-történelem szakon végezte el az egyetemet. Azt gondolhatnánk, hogy angol nyelvszakos tanárként könnyen el tudott helyezkedni az angol oktatásban, azonban nem így van: a ranglétra aljáról és elölről kezdte a pedagógusi pályát, mivel semmilyen tapasztalattal nem rendelkezett a szigetország oktatásával kapcsolatban. Önkéntes nevelő volt pár hónapig, majd a mostani munkahelye alkalmazta főállásban. Rengeteg képzésben vett eddig részt a munkahelye támogatásával, de folyamatosan képzi is magát, hogy jobb legyen a munkájában.

Aznap reggel tudta meg

– Kamilla királyné látogatása meglepetésként ért engem. Úgy gondolom, hogy biztonsági okokból nem verték nagydobra a látogatását. Csupán aznap reggel, február 2-án értesültem róla, hogy az általános iskolánkkal szembeni újra nyílt, újépítésű Meadows Közösségi Központban teszi tiszteletét a királyné. Szerencsésnek érzem magam több szempontból is. Először is azért, mert a vezetőség kihúzta a nevem egy kalapból, így kísérőtanárként jelen lehettem a királyné fogadásán. Az iskolából mindössze hatvan kiválasztott tanuló és négy tanár vonult fel a közösségi ház elé, ahol izgatottan vártuk III. Károly király feleségének érkezését. Kamilla királyné a Királyi Önkéntes Szolgálatnak az elnöke 2012 óta. Ez a közösség Nagy-Britannia legnagyobb önkéntes szervezeteinek egyike. Az önkéntesek támogatják a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat mellett a hátrányos helyzetű emberek ezreit is. A jótékonysági szervezet a Cambridge-ben újra megnyílt közösségi központban kávézót működtet, különböző programokat szervez, melyekkel a helyi közösségeknek nyújt szociális támogatást. Üzemeltetnek továbbá étkezdét, szociális klubot, demencia szolgáltatást, de szerveznek táncórákat, festő és foltvarró klubot is – folytatta Horváth-Áncsán Noémi, aki szintén végez önkéntes szolgálatot immár öt éve. Meséket olvas fel a Cambridge-i Könyvfalók közösségi oldalon, valamint „karantén olvasás kihívást” szervezett a koronajárvány idején a bezártság szorongató érzésének feloldására. A Cambridge-ben, illetve a környéken élő magyar felnőtteknek könyvklubtalálkozót is szervez rendszeresen. A Cambridge-i Könyvmolyok kéthavonta találkoznak egy otthonos, belvárosi kávézóban. Mindezek mellett még hittanórát is vezet az angol vasárnapi iskolában 4-8 éves korú fiatalok számára.

Táncórával fogadták a brit királynét

– A közösségi központban színvonalas programmal fogadták Kamilla királynét az önkéntesek, valamint Cambridge női polgármestere és az eseményre meghívott reprezentatív vendégek. Két brit híresség, Tasha Ghouri süketen született táncosnő és Johannes Radebe dél-afrikai származású táncos és koreográfus színesítette az összejövetelt. A brit sztárok és a szolgálat önkéntesei sztepp- és társastánc órát tartottak a résztvevőknek. Johannes egy pár szteppcipővel lepte meg őméltóságát. Sajnos, a tanulókkal a közösségi központ eseményeit személyesen már nem követhettük nyomon, mi is a hírekből tájékozódtunk később. Mielőtt a királynő belépett volna a Meadows Közösségi Központba, kedvesen elbeszélgetett az iskolámba járó gyermekekkel. Néhány tanuló virágcsokorral üdvözölte az angol királyi család tagját, valamint átadtak két kézzel készített képeslapot is. Az egyik lap III. Károly királynak, a másik pedig Katalin Wales-i hercegnének kívánt jobbulást.

Horváth-Áncsán Noémi

Örök emlék marad

– Mint az előbb említettem, igazán szerencsésnek mondhatom magam. A legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy Újfehértóról elszármazott nőként egyszer majd ott lehetek egy ilyen eseményen. Kamilla királyné fogadása örök emlék marad a számomra. S ami a hab a tortán, hogy Kamilla királyné nekem is a kezét nyújtotta. Talán mondanom sem kell, nagyon megtisztelve éreztem, illetve érzem magam – tette hozzá befejezésül Horváth-Áncsán Noémi.