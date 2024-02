Csökkentek a használt autók árai hazánkban tavaly, így rendeződni látszik a piac a korábbi évek drasztikus áremelkedései után. A Vezess.hu elemzése alapján a legnagyobb hazai hirdetési oldalon kínált mintegy 1,2 millió használt autó átlagára több mint 4,5 millió forint volt tavaly, ami 2,9 százalékos csökkenés az azt megelőző évhez képest. Az elemzés arra is rámutatott, hogy néhány népszerű modell ára az árcsökkenés ellenére is jelentősen növekedett. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a trendekben eltérések lehetnek hazánk egyes tájain. A témáról Papp Ferenc nyíregyházi autókereskedőt, a Papp-Car Kft. tulajdonosát is megkérdeztük. Lapunknak elmondta, jelenleg kicsit visszaesett a kereslet, és az elmúlt néhány évet nehéz lesz felülmúlni az idén.

Volt némi bizonytalanság

– Persze akkoriban az új autókból hiány volt a gyártás akadozása miatt, ezért ­jelentősen megnőtt az igény a használt járművek iránt. Az a folyamat áremelkedéssel is járt, most viszont csök­kennek az árak. A Covid alatt sem tapasztaltunk nagy változást a keresletben. Volt egy rövid időszak a járvány elején, amikor az emberek nem tudták, mi fog történni, és a lakásukat sem igazán hagyták el. Később viszont helyreállt a régi rend. A koronavírus-­járvány után jött a használt kocsik drasztikus áremelkedése, amire évtizedek óta nem volt példa, s ez a folyamat 2023 nyarán ­csengett le igazán. Az új autóknál sem voltak képesek tartani az ­eredeti árakat az importőrök: az alkatrészhiány és az akadozó gyártás miatt többet ­kellett várni egy-egy kocsira, és mire az megérkezett, akár 10 százalékkal is többe került, mint a megrendelés pilla­natában. Ilyenkor dönthettek az érintettek, hogy átveszik a gépjárművet magasabb áron, vagy elállnak a ­vásárlástól, de aki egy évet várt, az inkább lenyelte a keserű pirulát – ismertette a piac korábbi ­folyamatait az autókereskedő. Papp Ferenc azt is elárulta, a kevés kilométeres, megkímélt használt autókra továbbra is óriási a kereslet.

Nem engedhetik meg az újat

– A legkisebb kategóriás új kocsik is cirka 5,5 millió forintba kerülnek, és természetesen nem mindenki teheti meg, hogy ilyet vásároljon. A jó állapotú használt járművek népszerűsége töretlen, és ez szerintem nem is fog változni. Sokan választanak külföldről használt autót, elsősorban Nyugat-Európából. Ezt a módszert laikusoknak nem ajánlom, egyetlen autóért szerintem nem érdemes kimenni. Aki ennek szakértője, általában több járművet hoz be az országba, ezért is jut hozzá olcsóbban, és így éri meg itthon értékesíteni. Természetesen a külföldi használt járművek kockázatosak lehetnek, még mindig hallani olyan esetekről, amikor manipulálták a kocsi kilométer­óráját – tette hozzá Papp Ferenc, aki arról is beszélt, hogy mire figyeljünk, ha magánszemélytől veszünk autót.

– Amikor eladjuk az autónkat, érdemes a kormányhivatalnál kijelenteni a járművet, mert nem tudhatjuk, az új tulajdonos mikor fogja átíratni. Erre 15 munkanap áll rendelkezésére, de amíg ez nem történik meg, papíron mi maradunk a tulajdonosok. Amennyiben ebben az időszakban valamilyen szabálytalanságot követ el a vevő az autóval, nekünk címezik a bírságot, hiszen honnan is tudná a hivatal, hogy tulajdonosváltás történt? Sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, ha időben kijelentjük az autót, erre mindenképp figyeljünk. Az adásvételnél ellenőrizzük az alváz- és motorszámot – ezt az eredetiségvizsgálaton is megteszik –, ügyeljünk a papírok helyes kitöltésére. Ha a járműnek bármilyen problémája van vagy volt, azt mindenképp tüntessük fel a szerződésben. A vevő a szerződés aláírásával ezt tudomásul veszi, így elkerülhetjük a későbbi jogvitákat, arról nem is beszélve, hogy ez az autóeladás tisztességes módja – hívta fel a figyelmet Papp Ferenc, majd kiemelte: a használt autókra nincs garancia.

Garanciát is vehetünk

– Az autókereskedőknek egy év szavatosságot kell vállalniuk az eladott autókra a jogszabály szerint. Mindez a rejtett hibákra vonatkozik, amik fennálltak a kocsi megvásárlásakor. Ezeket azonban fel kell tüntetni a szerződésben, ellenkező esetben a hiba elméletileg nem létezett. Azt javaslom, aki használt autó vásárlásán gondolkozik, mindenképpen vizsgáltassa át a járművet egy szakemberrel. Ma már arra is van lehetőség, hogy garanciát vegyünk az autóra, ami 60 ezer forinttól akár 250 ezer forintig terjedhet. Ez elsőre nagy összegnek tűnhet, ám a bonyolult műszaki felépítésű járműveknél különösen érdemes ezt megfontolni. Egy hiba esetén ugyanis a garancia költsége jelentősen alacsonyabb lehet a javítás díjánál – hangsúlyozta Papp Ferenc. A teljes beszélgetés meghallgatható: