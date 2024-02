A vártnál is nagyobb sikernek bizonyul a PET Kupa és a Diageo által 2022 tavaszán indított kétéves hulladékmentesítési akcióprogram, amely a Tisza ukrajnai kárpátaljai vidékére összpontosult. Ezerkétszáz tonna hulladékot gyűjtöttek be és hasznosítottak újra a helyi szakmai partnerek segítségével és a lakosság hathatós bevonásával, jelentősen túlteljesítve az eredetileg kitűzött célt. Az anyagi hozzájárulás és a szükséges eszközök biztosítása mellett a lelkiismeretes és hozzáértő feladatvégzés, valamint a lakossági szemléletformálás együtt alkották a projekt sikerét a háborúból fakadó kihívások ellenére is.

„Évtizedes folyómentő tapasztalatainkkal szerencsére nem ritka, hogy túlteljesítjük a célokat, de a mostani eredmény valóban egészen rendkívüli, főleg az ukrajnai kihívások miatt. A Kárpátalján élő, helyi szakembereink bevonásával majdnem megdupláztuk a begyűjtött és a körforgásban tartott hulladék mennyiségét: 1,2 millió kg hulladéktól mentesítettük a helyi természeti környezetet, a hulladékot ezáltal már nem hozza el a Tisza Magyarországig” – összegezte az eredményeket Hankó Gergely, a PET Kupa projektvezetője, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetője.