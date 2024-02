Negyedszázaddal ezelőtt, 1999. február 10-én annyi hó esett, hogy szinte megbénult a megye.

Katonai helikopterek vették át az uralmat a nyíregyházi repülőtér légtere fölött a rendkívüli helyzetben, de már a gépek fogadása is komoly kihívás elé állította a várost, illetve a repülőtér üzemeltetőjét. Erre emlékezünk vissza Horváth Péterrel, a Tréner Kft. ügyvezető igazgatójával.

Karók a pályafények mellett

– Traktorral jutottam ki a repülőtérre, miután a megyei védelmi bizottság vezetőjétől érkezett a kérés, a feladat, hogy készítsük elő a terepet a honvédség gépei számára. Hatalmas mennyiségű hó lepett be mindent, a várakozóhelyeket, a felszállópályát és közlekedő utakat is, amíg ezeket nem szabadítottuk ki, a helikopterek el sem indulhattak Szolnokról – eleveníti fel az eseményeket Horváth Péter.

A közút biztosított ugyan nagy teljesítményű hómarót, de azt nem lehetett azonnal „rászabadítani” a repülőtérre, mert súlyos károkat okozhatott volna a hótakaróval lepett berendezésekben. Az igazgató ezért felöltötte a téli hajózó ruhát, áttörte magát a hómezőn és jelzőkarókat tűzött ki a pályafények, rádióadók és egyéb technikai eszközök mellé. Így a hómaró kezelője már láthatta, hol kell vigyáznia. – Sikerült megtisztítani a terepet, megérkeztek a honvédségi helikopterek, s bevetésre indultak. Volt, ahová kenyeret, élelmet vittek, s volt, ahonnan mentettek. Nemcsak Szabolcs-Szatmár-Bereg, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén hótól elzárt falvait is innen látták el – érzékelteti a Horváth Péter, hogyan terjesztették ki óvó szárnyaikat a vasmadarak.

Hogy lehet innen kijutni?

A Tréner Kft. előző évben kapta a megbízást a repülőtér üzemeltetésére, így gyorsan érkezett az első rendkívüli helyzet és próbatétel, amelyet több is követett, például árvíz idején. Ilyenkor a cég vizsgázik a gyors és precíz logisztikai feladatok elvégzéséből, a repülésirányítói munkák mellett gondoskodik a gépek kiszolgálásáról, a pilóták pihenőhelyéről, ellátásáról. Ez 24 órás készenlétet követel meg, de eddig minden esetben bizonyított a nyíregyházi repülőtér és üzemeltetője, mint ahogy a ’99-es hóhelyzetben is.