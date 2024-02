Ezen a héten tartotta tisztújító ülését a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal. A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal Lengyelné Pogácsás Máriát választotta meg elnöknek a következő két évre. A tisztújító ülésen a 2024-es feladatokról és célokról is értekeztek, továbbá arról is döntöttek, hogy az idén is legyen Ifjúsági Konferencia Nyíregyházán – tette közzé a nyiregyhaza.hu.