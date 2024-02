A gyerekek a hírvivői

– Legyen szó testi vagy éppen értelmi fogyatékosságról, a sport mindenki életét szebbé teszi. Arra kérem a résztvevő gyerekeket, a nap végén, a különleges élményekkel gazdagodva meséljék el a családjuknak és a barátaiknak, mi mindent éltek át ezen az eseményen. Mondjátok el, milyen kerekesszékben ülve kosárlabdázni, vagy éppen ülve röplabdázni. Ezt a napot azért hívtuk életre, hogy minél többen tudjanak az országban arról, hogy nem csupán az egészségesek képesek sportolni, kiváló eredményeket elérni – hívta fel a figyelmet az elnök, aki szerint így lehet a legtöbbet segíteni abban, hogy a fogyatékkal élők lehetőséget lássanak a testmozgásban.

– A parasport napját 2018 óta minden évben megrendezzük. Az egész motorja a Lélekmozgató program, melynek lényege, hogy a gyerekeken keresztül vigyük be a fogyatékos sport ügyét a társadalomba. Én hiszek abban, hogy a gyerekek képesek tanítani a felnőtteket. Itt különleges élményekkel gazdagodnak, amiket első kézből prezentálhatnak másoknak – tájékoztatta lapunkat Szabó László, aki arra is rámutatott, hogy már több 400 intézmény jelezte, részt vesz a programban, de február 22-éig mintegy 600 regisztrációra számítanak.

Előtérben a sport

– Minden évben megválasztunk két nagykövetet, akik a programot képviselik. Egy ép és egy fogyatékkal élő sportoló járja az országot, az idén Rasovszky Kristóf olimpiai ezüstérmes nyílt vízi úszót és Konkoly Zsófia paralimpia bajnok úszót választottuk – tette hozzá Szabó László.

– A Continental Aréna úgy épült újjá néhány éve, hogy lehetőséget biztosítson a testmozgásra a fogyatékkal élő sportolóknak is – ezt már dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere mondta el a jelenlévőknek. Kiemelte azt is, Nyíregyháza kiváló sportinfrastruktúrával rendelkezik. – Nagyon sok sporteseménynek ad otthont a város, de nem csupán a versenyekre, hanem a szabadidős tevékenységekre is nagy hangsúlyt fektetünk. Az eredmények azt mutatják, jó az a szemlélet, amivel a testmozgás felé fordulunk. Megtiszteltetés, hogy a Magyar Parasport Napjának rendezvénye is ellátogatott hozzánk, méghozzá a hivatalos megnyitó előtt – hangsúlyozta a polgármester.

Együtt mozogtak az épekkel

Ottjártunkkor az aréna megtelt vidám fiatalokkal, és óriási érdeklődés övezte azokat a különleges sportágakat, amiket a fogyatékkal élők űznek. Tarjányi István kerekesszékes vívó is megismertette sportágát a gyerekekkel, s edzőtársától, Göttlinger Dánieltől azt is megtudtuk, kimagasló technikai tudást igényel a kerekesszékes vívás. – Az ép társainknak elsőre az tűnik fel, hogy rögzített székekben és nem egy 14 méteres páston vívunk egymással. Az ép vívók szerint nehezebb ez a sport, mivel csak annyira lehet elmozogni a másik elől, amit a gerinc enged. A szék is egyedi, mindenkié személyre szabott, ezeket az eszközöket pedig minden versenyre visszük magunkkal. A technikai része ugyanaz a kerekesszékes vívásnak is, ám a kis távolság miatt a technikai tudás sokkal inkább felértékelődik. Az a legfontosabb célunk, hogy a gyerekek lássák, milyen az életünk, hogyan sportolunk. Sok mindent megnézhetnek az interneten, vagy olvashatnak erről, de ez az az élmény, ami szavak nélkül is bemutatja a világunkat – hívta fel a figyelmet Göttlinger Dániel.

A vívás mellett ülőröplabda, kerekesszékes kosárlabda, evezés és mediball is várta a rendezvény résztvevőit, az eseményen pedig átadták a hónap legjobb sportolójának járó elismerést is, amit Tarjányi István érdemelt ki.