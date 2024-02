A Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. standját is felkereshették az érdeklődők a 30. Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállításon a közelmúltban. A megnyitónap programjain részt vett Hidas Tibor vezérigazgató is.

Segít a céges prospektus is

– Hagyomány már, hogy az állami erdőket kezelő összes erdőgazdálkodó bemutatkozik ezen a nemzetközi kiállításon. A vendégek így teljes képet kaphatnak a magyarországi erdőgazdálkodásról, ugyanakkor nemcsak magunkat mutatjuk meg, hanem egy kicsit Kelet-Magyarországot is – mondta el érdeklődésünkre Hidas Tibor.

– A Nyírerdő Zrt. standja egy kis reklámot, promóciót jelent a mi vidékünknek, ami azért fontos, mert az elszánt vadászok mellett nagyon sok olyan ember is megfordul itt, aki turistaként, természetjáróként barangol hazánkban, és megpróbáljuk őket is a mi vidékünkre, az ország keleti felébe csábítani.

– A korábbi években már részt vettem a FeHoVa rendezvényein, igaz, akkor még nem mint vezérigazgató, hanem mint a cég erdőgazdálkodási osztályvezetője, illetve magánemberként is jártam a kiállításon. Tavaly voltam itt először úgy, mint a cég vezetője. Mint minden alkalommal, most is ajánljuk a Nyírerdő Zrt. vadászati lehetőségeit. Az év elején megújult az árjegyzékünk, így tisztában vannak a vadászok azzal, milyen szolgáltatást mennyiért tudunk nyújtani. Mindezt segíti az új céges prospektusunk is.

Figyelemfelkeltő trófeák

– Igyekszünk magunkra felhívni a figyelmet néhány dámbika trófeájának a kiállításával is, amik igen nevezetesek, hiszen a Gúthi-erdőben hozták terítékre azokat a vadászok. A jelenlegi világrekordot tartó trófea másolata is itt van velünk. Az érdeklődőket tájékoztatjuk a lehetőségekről, a vadászházi elhelyezésekről, illetve minden olyan információt elmondunk, amire kíváncsiak.

Ilyenkor szóba jön Baktalórántháza, a Bockereki-erdő, Lónya környéke is, vagy inkább csak Gúthra jellemző a vendégvadásztatás? – kérdeztük Hidas Tibortól.

– A cégünknek több vadászterülete is van. Természetesen Gúth a zászlóshajó, az ottani vadállomány a leghíresebb, de a lónyai vadászterületünk szintén nagyon népszerű. A beregi területen vaddisznóra, illetve gímszarvasra lehet nagyon eredményesen vadászni, de egyre jobb minőségű az ottani dámszarvasállományunk is. Ugyanakkor a Hajdúságban található halápi és bagaméri vadászterületünk is megtalálható az ajánlatok között, vagyis az összes vadászterületünket képviseljük a FeHoVa alkalmával.

Mik a tapasztalatok általában? Vannak érdeklődők?

– Érdeklődők vannak, azonban a konkrét üzlet kevesebb. Sokan a honlapon keresztül, illetve vadászatokat közvetítő irodák segítségével veszik fel velünk a kapcsolatot. Ha valaki felmegy a Nyírerdő honlapjára, ott mindent megtalál. Valójában elég rátalálnia egy telefonszámra vagy e-mail-­címre, s ha felveszi a kapcsolatot velünk, onnantól már működik minden. Azért is jó továbbá, hogy itt vagyunk, mert nagy öröm találkozni a kollégákkal, a szakmabeleikkel. Olyan vadászok is beköszönnek, akik már megfordultak egykoron a Nyírerdő Zrt. vadászterületein, s nagy örömmel találkoznak újra velünk. A FeHoVa tehát egy fórum is, kellemes találkozási lehetőség a barátokkal, ismerősökkel.

Inkább az erdőket járják

– Ez a kiállítás a vadászokról és a horgászokról szól. Melyik társadalmi réteg áll önhöz közelebb? – kérdeztük a vezérigazgatótól.

– Természetesen a hivatásomból fakadóan a vadászat, hiszen cégünk vadgazdálkodással is foglalkozik. Horgász jellegű szolgáltatást nagyon keveset nyújtunk a vendégeinknek. Egy-két vadászház melletti kis tóban van horgászatra lehetőség, de nem szoktak vele élni a vadászok, inkább az erdőket járják – tette hozzá befejezésül Hidas Tibor vezérigazgató.