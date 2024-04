– A Sárgulási menet nagyon régi hagyománya az oktatási intézménynek, azonban néhány éve felújítottuk – tájékoztatta szerkesztőségünket Kócsi Zsolt, az oktatási intézmény igazgatóhelyettese. – Negyven erőgép haladt a menetben. Nemcsak a mostani diákok vettek részt benne, ugyanis hagyomány az is, hogy erre a rendezvényre meghívjuk az egykori növendékeinket is, akik örömmel jönnek vissza hozzánk. Most felvonultak Mátészalka utcáin a saját gépükkel olyan volt diákok, akik napjainkban többek között Nyírparasznyán, Paposon, Tyukodon, Mérken, Vállajon gazdálkodnak. A most végzős két osztály tanulóinak május 3-án, pénteken 16 órától rendezzük meg a ballagási ünnepséget – tette hozzá Kócsi Zsolt.