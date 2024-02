Pocsék szerelemről szól a Sugarloaf legújabb dala. Muri Enikő és Tóth Szabi munka- és párkapcsolatban is él, új számukban egy fájó szerelemről vallanak – olvasható a borsonline.hu-n.

A dal születéséről vallottak

Nászinduló címmel adott ki új klipet a Sugarloaf. A zenekar két tagja, a nyíregyházi Muri Enikő és Tóth Szabi egy párt alkotnak. Tekintetbe véve ezt és a szám címét, rózsaszín ködös szerelmes dalra számított a közönség, ám ennek épp az ellenkezőjéről van szó.

A dal kezdő sorai már árulkodóak: „Szerelem, szerelem, tönkretetted már az életem. Mondd, mit akarsz, mondd, mit remélsz, újra falhoz vágsz és tovább mész. Ez egy elképzelt illúzió”.

Az M2 Petőfi TV műsorában a zenész pár a dal születéséről vallott, szúrta ki a Bors. A szöveget Tóth Szabi írta.

Megrág, kiköp, megtapos

– Minden embernek van az életében egy pont, amikor rászáll a szerelem, aztán borzalmasan nagy pofára esés lesz belőle. Ez az a fajta szerelem, ami megrág, kiköp, megtapos, rád hordja a földet – fogalmazott a műsorban Szabi, majd hozzátette: egy ilyen csalódás után sokan megfogadják, hogy többé nem lesznek szerelmesek… majd újra és újra beleesnek a fájó érzelmi kötelék csapdájába.

A műsorvezetők felvetették, hogy honnan jöhetett ez a téma, hiszen látszólag Enikő és Szabi boldog kapcsolatban él.

– Nyilván a mi szerelmünk rózsaszín és parfümillatú – nevetett kissé ironikusan Enikő, majd hozzátette. – Meg olyan olaszos… Nálunk is abszolút fekete-fehér minden. Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nálunk mindig minden tökéletes.

Kiabáltak is otthon

− De nagy-nagy szerelem közben is lehet ilyen dalszöveget írni. És ezt Szabi nem akkor írta, amikor ordenáré módon kiabáltunk egymással otthon… Nem is szoktunk ilyet egyébként. Szóval akkor írta, amikor teljesen rendben volt minden – árulta el Enikő, majd hozzátette, leginkább emlékekből dolgoztak.

A beszélgetés végén Szabi elárulta: hamarosan nagy bejelentésre készülnek, de erről többet nem mondhat. Így az sem derült ki, hogy a zenekart érintő kérdésről van-e szó, vagy inkább magánéleti téma…

Utóbbi sem lenne meglepő, a rajongók nagyon sürgetik már Muri Enikő és Tóth Szabi esküvőjét. Ami nem kizárt, hogy idén meg is valósul. Nemrég Enikő a TV2 Szerencsekerék című kvízműsorában játszott, ahol mesés összeget, hatmillió forintot nyert.