Gyermekeink korán megtapasztalhatják ezt, hiszen emberi természetünkből fakadóan szeretnénk megfelelni az élet különböző területein.A Suli Nyugi program abban tud segítséget nyújtani, hogy az iskolás korosztály, ha át is él különféle stresszhelyzeteket, tanulja meg kezelni azokat. Életkorra szabott programokkal mutatják meg, hogy is lehet oldani a gyerekek által megélt, általában negatív helyzeteket, melyek kihathatnak mindennapjaikra. Szigeti Réka egészségfejlesztő szakpszichológus, a Suli Nyugi szakmai vezetője mutatja be a programot, amely segít a fiataloknak, tanároknak, szülőknek abban, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak, hiszen kezünkben van a segítség.