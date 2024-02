Nyílt napot tart a Rózsakert Étterem Apagy a Self Infinity közreműködésével február 24-25. között 11 órától a Rózsakert Park 1. szám alatt, ahol széles körű kínálat várja házasodás előtt álló párokat: lesz szelfigép bemutató, telefonos vendégkönyv, de még a Self Infinity Dj szolgáltatásaival is megismerkedhetnek az érdeklődők. Az esemény szervezői különleges és exkluzív ajándékokkal készülnek, hogy még emlékezetesebbé tegyék az esküvő élményét a jövőben.