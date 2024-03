A Terror Háza előtt kiállítás várja a múltunk iránt érdeklődőket. A kiállítás a magyar cigányság hőseinek állít emléket. Olyan roma származású embereket mutat be a tárlat, akik tehetségükkel, életerejükkel, művészetükkel , munkájukkal szolgálták a hazát. A kiállítás szervezői Isten a gyermekek szeretetét a szívünkbe véste címmel bemutatják Rézműves Mihályné Lina (1939-2018) hodászi óvónőt is, aki megalapította a településen az óvodát. Mint az információs táblán olvasható, a hodászi cigánytelepen született, tízéves koráig csak cigányul beszélt. Fiatalasszonyként jóformán egyedül nevelte a gyermekeket, mert Pesten dolgozó férje jó esetben havonta kétszer jutott haza. 1968-ban alapította meg a Madzag Óvodát, mert nem nézhette tovább, hogy a telepi gyermekek se óvodába, se iskolába nem járnak. Szervezőmunkájának köszönhetően három év múlva megnyílt az egyetlen kis csoportszobát rejtő, immár téglafalú óvoda. Lina nyolc évig volt dajka, tolmács, mosogató, takarító, vízhordó, fűtő. Közben a főiskolán megszerezte az óvónői képesítést is. Az óvoda híre messzire eljutott, egymást érték az újságírók, a politikusok, a pedagógusok a telepen. Linát értekezletekre, konferenciákra hívták. Tanácstag lett, a megyei népfront és a cigányszövetség tagja. Évtizedeken át nem ment szabadságra, ami 1989-ben egy infarktusban bosszulta meg magát - többé nem mehetett vissza dolgozni.