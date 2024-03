A csengeri közönség a Csak! Fesztiválról és az almafesztiválról is ismerheti a 19 éves Osztolykán Alexet, akinek Akan a művészneve. A közelmúltban bekerült a szegedi tehetségkutató versenyébe, ami azért is nagyszerű eredmény, mert amatőrként jutott a zeneiskolások közé.

– Kiskoromban szerették volna, hogy zenéljek, de bennem nem buzgott ilyen vágy. Teltek az évek a csengeri általános iskolában, és amint azt elvégeztem, egyre komolyabban érdekelt a zene. Előbb énekeltem, utána ismerkedtem meg a gitározással. Leginkább akkor mélyedtem el benne, amikor középiskolás lettem Baktalórántházán, a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban. A hely és a társaság nagyon tetszett a kollégiumban. A csoportvezetőm, Ignáczy Zsolt tanár úr egy csoportfoglalkozáson kérdezett rá, hogy van-e valaki, aki szeretne, vagy akár tud zenélni? Én utoljára tettem fel a kezem, hisz mindig is szerény gyerek voltam. Végül a tanárommal együtt négyen maradtunk. Egy bandát alakítottunk VayRock zenekar néven. Csengerben először a Csak! Fesztiválon léptem fel, ami meghozta lakóhelyemen is a fényt: felfigyeltek rám és sokat segítettek, fellépéseket is szerveztek nekem. Nemrég jelent meg a legelső albumom, a szerelmes, szakítós Viktória Album.