Az ország minden tájáról – köztük Csengerből – a legkiválóbb diákok érkeztek miskolci Földes Ferenc Gimnáziumba, a jubileumi, 25. dr. Árokszállásy Zoltán biológia és környezetvédelmi verseny döntőjére. Összesen 670-en neveztek, közülük 85-en jutottak a három korosztály fináléjába.

A rendezvény annak a dr. Árokszállásy Zoltán tanárnak állít emléket, aki legendás polihisztor, gombaszakértő pedagógusa volt a Földesnek. A negyedszázados történelme során az esemény – túlzás nélkül kijelenthető, hogy – Magyarország egyik legszínvonalasabb biológia versenyévé nőtte ki magát.

A csengeri Makovecz Imre Általános Iskola négy nyolcadikos osztályos diákjával képviseltette magát, akiket elkísért felkészítő tanáruk, Papp Szilárd. Fogarasi Dóra kategóriájában a legjobbnak bizonyult, a szóbeli feleletét a zsűri a maximális pontszámmal értékelte, és átvehette az első helyezettnek járó kupát is.

- Nagyon jól éreztem magam, úgy gondolom, hogy sikerült kihozni magamból a maximumot. Rengeteget készültem a versenyre, hónapokat óta ennek a lázában égtem, az utolsó egy hét pedig egészen intenzív volt. Nekem a biológia a kedvenc tantárgyam. A fajfelismerést találtam a legnehezebb feladatnak, ugyanis az komoly lexikális tudást igényelt – mondta Fogarasi Dóra.

A csengeriek egyetlen fiú indulója, Simon József is kiválóan versenyzett, ő lett a második helyezett. József

szóbeli feleletére is legmagasabb pontszámot adta a zsűri, így Dórával megkapták a legjobb szóbeli feleletért járó különdíjat. A képzeletbeli dobogó harmadik fokát is ők foglalták el: Czibere Evelin végzett a harmadik pozícióban:

- Érdekes volt a verseny, ami alaposan összekovácsolta a mi kis csapatunkat. Sok olyat tanulhattam meg, amit nem biztos, hogy az általános iskolában megtanítanak. Alaposan felkészültem, ez megnyugtatott, és ennek köszönhetően könnyen fel tudtam venni a ritmust. Biológia-kémia tagozatra szeretnék jelentkezni, a távlati célom pedig az orvosi egyetem – említette Czibere Evelin, aki a legmagasabb pontszámot ért el az írásbeli teszten. Tóth Dorka lett a 10. helyezett, ami szintén dicséretes teljesítmény. Méltón lehetett büszke tanítványaira Papp Szilárd, hiszen beérett a közös munkájuk gyümölcse.