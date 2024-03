Közös érdek a fejlődés

– Az országainkban rengeteg közös van: mindkét állam tagja az EU-nak és a NATO-nak, összekötnek minket a kulturális szokások, éppen ezért az az érdekünk, hogy együtt fejlődjünk. A két ország közötti kapcsolatok jelenleg is nagyon jók, kiválóak a mutatóink, és azt szeretnénk, ha ez a jövőben is így lenne. Mindezt jól mutatja, hogy 2022-ben 15 milliárd eurós kereskedelmi forgalom volt Magyarország és Románia között, s ezzel Magyarország számít Románia harmadik legjelentősebb partnerének az export-import területén – hívta fel a figyelmet a nagykövet, aki azt is kifejtette: tovább kell bővíteni a már most is jelentős gazdasági kapcsolatokat Magyarország és Románia között.

– Ehhez az úthálózatot is fejlesztünk kell, hogy több ágon is legyen összeköttetés a két ország között. Jelenleg két gyorsforgalmi út vagy autópálya köti össze a két államot, de a jövőben ez további kettővel bővül. Az első nagyon fontos út Szabolcs-Szatmár-Bereget is érinti: az M49-es gyorsforgalmi út Mátészalka-Csenger-Szatmárnémeti útvonalon biztosítja a kapcsolatot. A másik „kapocs” délen húzódik majd Szolnok, Békéscsaba és Nagyszalonta között. Ezek elkészülte után nagyot léphetünk előre a két ország kapcsolatában – hangsúlyozta a nagykövet.