Elvenné a gyámhivatal egy család négy gyerekét, mivel az ingatlanon, ahol élnek egy állatmenhely is működik - írta a Tények. A hatóság szerint ez nem felel meg a társadalmi normának és veszélyben vannak a gyerekek, mert több kutya is bent alszik a házban. A menhelyet működtető édesanya a végsőkig küzd a gyerekeiért és a kutyákért, emellett most egy mobilházra is gyűjt.

Egy négygyermekes család egy nyíregyházi állatmenhelyet működtet, ahol átlagban ötven kutya vár arra, hogy valaki örökbe fogadja őket. A szülők mellett a gyerekek is gondozzák az állatokat, mindegyik van neve, családtagnak tekintik őket. Éppen ezért került bajba a család nemrégiben. A gyámhivatal szerint, veszélyes ugyanis a gyerekekre nézve, ha ennyi kutyával élnek együtt.

– Volt egy kis félreértés, igazolatlan hiányzás miatt és ugye nekik hivatalból ki kellett jönni és gyakorlatilag sokkolta őket a rengeteg kutya

– mondta a Tényeknek Kósa Enikő a Felemás Mancsok Kölyökmentő Alapítvány vezetője.

Mivel a család főként a házban tartja az állatokat, a gyámügy szerint ez zavarhatja a gyerekeket a pihenésben. A család viszont állítja, hogy ez nem igaz, a 13, 11, 9 és 4 éves gyerekek jól teljesítenek az iskolában, empatikusak és segítőkészek.

Az sem érdekelte a hatóságot, hogy a kutyák, oltottak, chippeltek és állandó orvosi felügyelet alatt állnak. A gyámhivatal védelembe vette a gyerekeket. Felajánlották a családnak, hogy költözzenek albérletbe, hogy ne a kutyákkal éljenek.

– Arra akarnak minket kötelezni, hogy saját házunkból költözzünk ki kicsit, azért már nonszensznek tartom

– tette hozzá Enikő.

A gyámügy azt mondta a családnak, ha egy hónapon belül nem változtatnak az életkörülményeiken, akkor kiemelik a gyerekeket családból. Hogy ez ne történjen meg a család most egy kis mobilházra is gyűjt, amiben a kutyák ellakhatnának.

A Tények kereste az ügyben az illetékes gyámhivatalt is, de adásig nem válaszoltak.

Segíteni szeretne, ezen a számlaszámon teheti:

10700048-74939431-51100005