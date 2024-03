Már majdnem kivétel nélkül minden gyermek kezében ott van a mobiltelefon, tablet, vagy szinte minden nap leül a számítógép elé, böngészi a netet, közösségi oldalakat. A 10-18 éves gyerekek 88 százaléka rendelkezik profillal közösségi oldalakon. Az online világ tele van nagyon sok informatív tartalommal, de sajnos veszélyeket is tartogat. Az internetes bántalmazás már az egészen fiatal kiskamaszok, a 10-12 éves gyerekek körében is megjelenik. Gyakran a szülők és a pedagógusok nem is tudnak arról, hogy mi zajlik a háttérben, mert a gyerek nem mer szólni, vagy még nem tudja, nem fogja fel, hogy zaklatás áldozata. Ez a jelenség sajnos sok családnál megjelenik, de kevesebb valószínűséggel fordul elő azoknál a gyerekeknél, ahol a szülők intenzíven támogatják a fiatalt, illetve gyakran beszélnek otthon az internethasználatról, és szabályokat állítanak fel ezzel kapcsolatban. A szülőkben gyakran felmerül a kérdés: hogyan lehet a gyermekeiket úgy nevelni, hogy felkészítsék az internet negatív hatásaira, megóvják a zaklatásoktól, bántalmazásoktól, ha pedig már áldozat a fiatal, akkor mi a teendő. Dr. Baracsi Katalin internetjogásszal feszegettünk podcast beszélgetésben hasonló kérdéseket, hogy segítséget és tanácsokat adjunk a felnőtteknek.

– Nagyon fontos, hogy minden gyerektől, fiataltól érkező jelzést vegyünk komolyan, mert lehet, hogy nem vagyunk azon a platformon, nem használjuk azt a közösségi alkalmazást, vagy éppen fogalmuk sincs, hogy mit jelenthet például az a kifejezés, hogy node, az az intim tartalom. Tehát hogyha a gyerek megtalál minket, akkor próbáljunk segíteni. Hogyan lehet ezt? Egyrészt beszéljünk arról, hogy az interneten ugyanúgy el lehet követni bűncselekményeket, mint a való életben, és abban a pillanatban, amikor valaki betölti a 14. életévét, akkor büntethetővé válik – részletezte dr. Baracsi Katalin, és hozzátette: ez azt jelenti, hogy saját jogon felel azért a tettéért, amit elkövetett akár online, akár offline.

Az internetjogász elmondta, hogy még mindig a kortárs bántalmazások fordulnak elő a leggyakrabban, akár egy osztályon belül is egymásnak feszülhetnek a gyerekek. – Ebben a helyzetben nagyon nehéz felgöngyölíteni a szálakat, merthogy itt nemcsak arról van szó, hogy van egy elkövető meg az ő áldozata, hanem valószínűleg az egész osztály sérült ebben a helyzetben, ők is valahogy részt vesznek ebben a történetben. A jogi megoldások mellett az, hogyha rendőrségi feljelentést teszünk, abból bírósági eljárás lesz. Én hiszek az alternatív vitarendezési módokban is, úgy mint a drámapedagógia, a mesepedagógiai eszközök, a restauratív, azaz helyreállító igazságszolgáltatás, amikor egy irányított és vezetett eljárás keretében a felek egymástól bocsánatot kérnek, meghallgatják őket. Jól jöhet ilyenkor az iskolai mediáció alkalmazása is a konfliktusok feloldásában – tanácsolta az internetjogász, és megjegyezte: azt is figyelembe kell venni egy ilyen helyzetben, hogy milyen súlyú a bántalmazás.

Biztonsági lépések

A szakember elmondta, hogyha már komoly félelem van az áldozat és az elkövetői kör között, akkor ezek az alternatív módszerek nem megoldások. Mit kell tenni? Amellett, hogy nem hagyjuk figyelmen kívül ezeket a helyzeteket sem szülőként, sem pedagógusként, olyan biztonsági lépéseket érdemes beiktatni, mint: jelentem, letiltom, screenshot, azaz képernyőfotó készítés.

– Ezek a lépések egy esetleges rendőrségi nyomozás során ugyanolyan teljes értékű bizonyítékok, mint hogyha valaki például egy gyilkosság bizonyítékával, egy késsel állítana be a rendőrségre. Úgyhogy azt javaslom, hogy mindenki dokumentálja a történéseket. Nem attól oldódik meg egy helyzet, hogy letöröltetjük a gyerekkel az alkalmazást, vagy kitöröltetjük az üzenetet. Ez csak a probléma jegelése, nem a megoldása – részletezte a szakember, és felhívta a figyelmet arra is, hogy minden közösségi oldalon ma már magyar nyelven lehet jelenteni és letiltani, és a jelentésen belül ki lehet választani azt a sérelmet, ami minket ért.

Segítő szolgálat

Hazánkban két darab internetes forródrót is elérhető. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által üzemeltetett www.biztonsagosinternet.hu, ami egy online bejelentőfelület, ahol a felhasználók az interneten talált káros, illegális tartalmakat jelenthetik. A hotline elsődleges célja, hogy az internetről a lehető legrövidebb idő alatt eltűnjenek azok a káros és jogsértő tartalmak, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésére. Ennek érdekében szorosan együttműködnek a magyar hatóságokkal, a tartalomszolgáltatókkal, közösségimédia-platformokkal is. Az internethotline.hu oldal pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által, közérdekű feladatellátás keretében 2011 óta működtetett internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálat. Azokat az online tartalmakat lehet bejelenteni, amelyekről azt feltételezik, hogy jogsértőek vagy károsak lehetnek a kiskorúak fejlődésére. Az elmúlt közel 13 évben több mint 17 000 bejelentést kezeltek. Az Internet Hotline-nál interneten elérhető tartalmakról fogadnak bejelentéseket, nyolc különböző kategóriában: hozzájárulás nélkül közzétett tartalom; gyermekpornográfia; online zaklatás; rasszista, valamely közösség ellen uszító tartalom; illegális pszichoaktív szerek népszerűsítésére, fogyasztására felhívó tartalom; erőszakos, illegális cselekményre felhívó, azt népszerűsítő tartalom; adathalász, vagy egyéb, kiskorúakra káros tartalom.

Megfelelő lépések

– Én azt gondolom, hogy fontos ebben a helyzetben az is, hogy kibeszélje magából a fiatal áldozat, hogy mi és hogyan történt, így egy kicsivel könnyebben tudja feldolgozni. Szerencsés esetben ezt otthon családi körben teszi, de van olyan is, amikor nincs ilyen bizalmi kör mellette, és ebben az esetben segíthet a Kék Vonal a 116-111-es telefonszámon, a nap 24 órájában. Ingyenesen és anonim formában tudnak szakértő felnőttektől segítséget kérni a gyerekek 24 éves korig. Meghallgatják őket, beszélgetnek velük, ami segíthet nekik tovább lendülni, hogy a való életben is kérjenek segítséget, illetve hogy ezeket a sebeket begyógyítsák. A bűncselekmények kategorizálása során nagyon sok minden történhet. Lehet szó egyszerű mémküldésről, már hosszú ideje tartó zaklatásról, zsarolásról, például, hogy nem teszem ki rólad ezt a ciki videó felvételt, vagy valakitől intim képet kérnek, átverték a neten, ellopták a netes karakterét a játékban. Mind-mind komoly probléma, és fontos, hogy tegyünk lépéseket azért, hogy ez a helyzet megszűnjön, hiszen a digitális biztonságunk a mindennapi életünk egyik legfontosabb alapja – hívta fel a figyelmet dr. Baracsi Katalin, és azt javasolja a szülőknek, hogy tudatos internetfelhasználóvá neveljék a gyerekeket már egészen kicsi kortól kezdve, legyenek nyitottak, képezzék magukat, számos digitális tartalom ingyenesen elérhető a szülők számára is.