Nyíregyházán lakom, ha jövök fel a városközpontba, gyakran tapasztalom, hogy a járókelők közül nagyon sokan, illetve a bolti eladók is az üzletek előtt cigarettáznak. Még jó, ha a csikket nem ott dobják el. A dohányzás illata lengi be a környéket, amit a rosszul beállított autók füstje is erősít. Az is tény, hogy még mindig vannak olyan kertes házak, ahol fával és szénnel fűtenek. Különösen reggel lehet érezni büdöst. Jó lenne, ha mindenki jobban vigyázna a levegő minőségére! Már csak azért is – cigarettásdobozon is rajta van –: károsítja a szervezetet! Gondolni kellene a gyerekeikre és az unokáikra.

Sz. Ilona