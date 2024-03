Ébredezik a természet, ezért a NYÍRVV Kft. munkatársai szerdán eltávolították a Három Grácia szökőkút hölgyeit védő téli borítást, mely a tavaszias idő kezdetét jelzi Nyíregyházán. A közterületi padokat is elkezdik kihelyezni, hogy a megpihenni vágyók a melengető napsütésben megcsodálhassák a most nyíló csodaszép virágokat is.