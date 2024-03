Ma van a nemzetközi nőnap, amelyet hazánkban 1948 óta tartanak március 8-án. Összeállításunkban férfiakat kérdeztünk arról, hogy mit jelentenek az életükben a nők, de egy olyan hölgy véleményére is kíváncsiak voltunk, aki feleségként, édesanyaként és cégvezetőként is nap mint nap bizonyítja tehetségét, rátermettségét.

– Komoly bajban lennénk, ha olykor nem viselkednének keményen és határozottan a női kollégák, akiknek nagyon sokat köszönhetünk – fogalmazott lapunknak Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója. Orendi Mihály sportvezető azt mondta, fontos lenne, hogy a közéletben a nők nagyobb szerepet kapjanak, mert úgy a konfliktusok békés eszközökkel, tárgyalással, megegyezéssel rendeződnének. A pedagógus Roma Ádám a férfi munkatársaival az iskolában dolgozó hölgyeket és az ott tanuló lányokat is köszönti, Béres Tamás író pedig csillagoknak tartja a hölgyeket.

Élmény velük dolgozni

– Alapvetően határozzák meg az életemet a nők, a fiaim mellett ők a legfontosabbak számomra. A csodálatos édesanyám és négy lánytestvérem mellett végtelen szeretetben nőttem fel, ami irányt adott. Egész életemben tisztelettel és megbecsüléssel fordultam a nők felé – ismerte el Orendi Mihály, a Magyar Olimpiai Bizottság volt alelnöke, vármegyei Prima díjas sportvezető.

– Viszonylag későn nősültem, az első és egyetlen feleségemmel 43 éve élünk együtt, amiért hálás vagyok a sorsnak. Olyan társat találtam, aki összetartotta a családot, minden napnak értelmet és célt adott. A munkám kapcsán pedig azt láttam, hogy a legjobban kezelhetőek, a legszorgalmasabbak, a legcéltudatosabbak és legodaadóbbak a lányok voltak, s nekik köszönhetem életem egyik legmaradandóbb – nem világraszóló, ám akkor nekem a világot jelentő – szakmai sikerét. Az Újfehértói Gimnázium lány kosárlabdacsapata az abszolút kezdő szintről két év alatt eljutott a megyei bajnoki címig. Nem tudtam tőlük olyat kérni, amit a cél érdekében ne tettek volna meg, és megkíméltek engem attól, hogy ruhástól megmártózzak a nyíregyházi Gangesz-patakban – mesélte Orendi Mihály, aki nőnap alkalmából a csapat minden tagjának egy csokor virágot küld köszönete jeléül.

– A női munkatársaim mindenhol megteremtették a családias hangulatot, a legapróbb részletekre is odafigyelve türelmükkel tudnak békét, megnyugvást hozni a nehéz helyzetekben is. Élmény volt velük dolgozni, s a világnak nagyon fontos lenne, hogy a közéletben a nők nagyobb szerepet, több feladatot kapjanak, mert szükség van a nőkre, hogy a konfliktusok – és ezekből most sok van a Földön – ne pusztítással, harccal, hanem békés eszközökkel, tárgyalással, megegyezéssel rendeződjenek, és egyetlen anyának se kelljen háborúban elhunyt gyermeket, nőnek férjet, testvért gyászolnia – fogalmazott Nyíregyháza dísz­polgára, aki számos olimpiai, világbajnoki magyar siker szemtanúja volt.

Minden tisztelet a hölgyeké

– A férfiak azt hiszik, hogy ők irányítják a világot, pedig ez nincs így, nem tudnak a nők nélkül élni – jegyezte meg Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója.

– Az állományunkban összesen 85 női és 75 férfi dolgozó van. Mindig mondom férfitársaimnak, hogy hordozzuk a tenyerünkön a hölgyeket. Komoly bajban lennénk, ha olykor nem lennének kemények és határozottak a női kollégák, akiknek nagyon sokat köszönhetünk. Amikor kis állatokat nevelünk, valamelyik női dolgozót kérjük meg erre, hiszen ők másként állnak hozzá, mint a férfiak. Ha a vendégekkel kell foglalkozni, törődni, akkor is ők kerülnek előtérbe. Természetesen annak is örülünk, amikor hím állat születik, de hatalmasabb boldogság, amennyiben nőivarú állat jön világra az állatparkban. Otthon egyébként a feleségem és a két lányom mellett kisebbségben vagyok, ráadásul a kutyánk és a macskánk is nőivarú. Nem pusztán a nemzetközi nőnap apropóján mondom azt: minden tiszteletem a hölgyeké, a nőké, a nőivarúaké!

Fontosak számunkra!

Az ünnepek kifejezetten fontosak az életünkben: a születésnap, a karácsony, a húsvét és többek között a nőnap is.

– Az ünnep sokkal értékesebb, ha készülünk rá, s nem csak megtörténik velünk, ez pedig igaz a nőnapra is – mondta Roma Ádám. De hogyan lehet erre készülni? – tette fel a kérdést az ismert pedagógus. – Minden évben 364 napunk van rá. Ebben a 364 napban vizsgáljuk meg, hogyan beszélünk velük: tisztelettudóan, kedvesen, megértően? Hogyan viselkedünk velük szemben? Az ajtóban udvariasan magunk elé engedjük őket? Finom főztjeiket gyakran megdicsérjük? Megbecsülve érzik magukat jelenlétünkben? Nőnapkor gondolunk drága édesanyánkra, aki féltő és gondoskodó szeretettel felnevelt bennünket, gondolunk kedves feleségünkre, akivel örömben és nehézségben is osztozunk, és támogatjuk egymást életünk színpadán? Továbbá gondolunk drága lánygyermekünkre, büszkeségünkre? Valamint természetesen gondolunk minden hölgyre, akivel rokoni, baráti, ismerősi kapcsolatot ápolunk? Nagyszerű, felemelő, örömteli, ha nőnapkor virágokkal, ajándékokkal lepjük meg a kedves hölgyeket, de mennyivel gazdagabb, ha a „szürke” hétköznapokban is kimutatjuk, hogy milyen fontosak a számunkra, és ha a tárgyak mellett sokszor meglepjük őket lelki ajándékokkal is – ajánlotta a Pedagógus Oscar-díjjal is kitüntetett Roma Ádám, a borbányai Petőfi Sándor Általános Iskola tanára, és megjegyezte: nőnapon a közeli szeretteit virágokkal, a közösségi oldalán a hölgy ismerőseit verssel lepi meg. Pedagógusként férfi munkatársaival az iskolában dolgozó nőket, valamint az osztályokban a lányokat is köszönti – mondta lapunknak, majd boldog nőnapot kívánt minden hölgynek az év minden napjára!