Ha megkérdezünk egy nőt, mit néz meg először egy férfin, az első háromban biztosan benne lesz a kéz. A hölgyeknek ez fontos, ugyanis sokat elárul az emberről, mennyi időt és energiát fordít a megjelenésére. Egy szépségversenyen pedig egyenesen elképzelhetetlen, hogy az induló lányok keze és körme ne legyen makulátlan. Pirosné Szabó Csillával, a Csillám Nails tulajdonosával többek között arról beszélgettünk, milyen színeket és ápolási praktikákat javasol a Tündérszépek jelentkezőinek.

– Végre beköszöntött a tavasz, ilyenkor leginkább a pasztell árnyalat a legjobb választás, azon belül is az egyszínű köröm a trendi – mondta a szakember, aki saját tapasztalatai alapján arra jutott: vendégei nem kedvelik ilyenkor a mintákat, ha valaki mégis szeretne díszítést, minimálisat kér. A köröm formája viszont szerinte bármilyen lehet. Csilla azt is elárulta, hogy a mai rohanó világban a géllak használata a legelterjedtebb, mert gyorsabban elkészül, mint a műköröm, ezért szívesebben választják a vendégek.

Ne vonja magára a figyelmet

Csillánál sok menyasszony megfordul, hiszen fontos számukra, hogy a körmük is szép legyen a nagy napon.

– Régen a francia lakkozás volt a divat, most már inkább a bébi boomer és a tejfehér színek a legkedveltebbek. Éppen ezért, amikor a lányok az esküvőjükre készülnek és eljönnek hozzám, mindig a letisztultságot javaslom számukra, ugyanis a fotózáson inkább a gyűrűnek kell középpontban lennie a köröm helyett – nyomatékosította a szakember, aki a szépségverseny résztvevőinek is ugyanezt tanácsolja: nem jó, ha nagyon feltűnő a géllakk színe. A szakember szerint egyszínű lakkokat nemcsak a fotózásra érdemes választani, hanem a verseny teljes idejére. Ha valaki mégis mintát szeretne, célszerű apróbb, egyszerűbb díszítést választania – a kisebb kövek vagy egy kevés csillám csodákra képes.

A stylistok a ruhák terén a lágyabb, kevésbé élénk színek mellett teszik le a voksukat, és Csilla úgy gondolja, körömfestésnél is a tompább árnyalatok a legjobbak, melyek bármihez illenek. – Mindenkinek ajánlom például a púder rózsaszínt.

Rendszeres ápolás

A Tündérszépek jelentkezőinek érdemes valamilyen krémet is használniuk a fotózás előtt, hogy felfrissüljön a kezük. A Csillám Nails tulajdonosa továbbá fontosnak tartja, hogy a lányok mindenképpen manikűröztessenek a verseny időszakában, valamint vegyenek igénybe különböző szérumokat is.

– A körmök, körömágyak hidratálásához, ápolásához használjunk olyan olajokat, amelyeket a szakemberek is ajánlanak. Ezeket ma már bárki beszerezheti a megfelelő boltokban – magyarázta Pirosné Szabó Csilla, s hozzáfűzte: a legfontosabb itt is a rendszeresség, azaz, hogy legyen köröm- és kézápolási rutinunk. A szakember zárásként még egy dologra felhívta a figyelmet: aki otthon, önállóan kezeli a körmeit, azok rövidítésére olló helyett reszelőt használjon, így kisebb az esélye a sérüléseknek, berepedésnek.

A Tündérszépek versenyre április 21-éig lehet jelentkezni a szon.hu aloldalán.