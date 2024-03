Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet a mai napra, több vármegyére is: a zivatar miatt - ahol az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat - összesen hét vármegyére adtak ki figyelmeztetést, míg Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az erős széllökések miatt is riasztást kapott