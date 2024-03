A Tegyünk Együtt Záhonyért Egyesület felhívására civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok vállalták az ünnepi készülődést, a tojásfák és egyéb húsvéti díszek készítését, kihelyezését. A Záhonyi Nyugdíjas Klub Egyesülete is díszíti a Városháza előtti teret és környékét, az egyesület tagjai készítették el a gyönyörű tojásfát, és a rá elhelyezett tojásfűzéreket is. De felhasználják a korábban, a város lakosságának nagy összefogásával elkészített húsvéti tojásokat is.