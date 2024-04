Az áramlopások több okra is visszavezethetők: vannak, akik szociális helyzetük miatt választják ezt a megoldást, mások az üzleti tevékenységük, a cég eredményességének javítása miatt akarnak spórolni az áramszámlával.

A szabálytalan árambekötés többször vezetett már tragédiához. Ahogy megírtuk: a hétvégén egy középkorú férfi halt meg Kisvárdán, de sajnos gyermekek is estek már áldozatul. Hasonlóan az országos viszonyokhoz, az Opus Titász Zrt. területén is problémákat okoznak az áramlopások, melyek visszaszorításán folyamatosan dolgozik a szolgáltató. Egyházi Nikoletta, az Opus Titász Zrt. kommunikációs vezetője lapunknak elmondta, az áramlopások egyik legveszélyesebb fajtája a villamosfogyasztás-mérő megkerülésével a méretlen csatlakozóvezeték megcsapolása, de hasonlóan balesetveszélyes az is, amikor közvetlenül a közcélú szabadvezetékes hálózatra csatlakoznak ráakasztott vezetékkel.

Életveszélyes helyzetek

– A kerülővezetéken ritkán találunk túláramvédelmi eszközöket: kismegszakítót, FI-relét, melyek megfelelő minősége és elhelyezése akkor is megkérdőjelezhető, ha vannak egyáltalán. Ezeket ritkán végzik el szakszerűen – részletezte Egyházi Nikoletta, s megjegyezte: folyamatosan érkeznek hozzájuk bejelentések az ügyfeleiktől, alvállalkozóiktól és az együttműködő hatóságoktól, de nem csak ezekre hagyatkoznak. Egyre hatékonyabban használják fel a rendelkezésükre álló adatokat és információkat a sikeres felderítések, így az áramlopások megszüntetése érdekében.

Kárt okoznak

– A szabálytalan visszakötések és rácsatlakozások tűz- és balesetveszélyesek, és akár halálos kimenetelűek is lehetnek. Az így bekövetkezett eseményeket és baleseteket a katasztrófavédelem és a rendőrség vizsgálja, szükség esetén szakértők bevonásával – emelte ki a kommunikációs vezető, és hozzátette: az elosztótársaságnak ezekben az esetekben vagyoni kára keletkezik. Az ellopott energia értéke és az elosztó tulajdonában lévő villamosfogyasztás-mérő, illetve csatlakozóvezeték rongálása mellett a hálózat elemeinek megsértésével is veszteség keletkezik, valamint az ilyenkor keletkező áramkimaradások és üzemzavarok elhárítása is költséges.

Visszakapcsolás

A kommunikációs vezető azt is elmondta, hogy az áramszolgáltatást akkor szakítják meg, ha nem fizeti a fogyasztó az energiaszámlákat, de minden élet- és balesetveszélyt okozó esetben is azonnal megszüntetik a szolgáltatást. Díjtartozás esetén a hátralék rendezése után a ki- és visszakapcsolás díját meg kell fizetni. Ha műszaki ok miatt kapcsolják ki az áramot, a helyreállítás után tud felvilágosítást adni az ügyfélszolgálat az adott esetre vonatkozó eljárásról – mondta el Egyházi Nikoletta.