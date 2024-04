Egyre gyakrabban találkozhatnak a vendégek a korábban felszámított 10–12 százalékos helyett 13–15 százalékos szervizdíjjal az éttermekben – számolt be a hírről a Portfolio.

Mint írták, úgy tűnik, egyre több vendéglátóipari vállalkozás vezeti be, esetleg emeli a szervizdíjat, mivel az étlapon szereplő árakon már nem nagyon emelhetnek úgy, hogy az a vendégek számára elfogadható legyen. A Portfolio szerint az éttermeket is sújtotta az energiaárak emelkedése, az alapanyagok drágulása, miközben a béreket is emelniük kell. Arról, hogy mennyire jellemző ez a tendencia, és milyen helyzetben vannak vármegyénk vendéglátói, Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség elnöke, a baktalórántházi Fenyves Szálloda és Konferencia Központ tulajdonosa mesélt lapunknak.

Nem csak a pincérnek jár

Mint mondta, a szervizdíj nem összekeverendő a borravalóval, hiszen csak munkabérre költhető egy kedvezményes adózási formával, ráadásul nemcsak a felszolgáló, hanem a szervizben részt vevő összes dolgozó megkaphatja.

– Az nagyon eltérő, hogy az éttermek hogyan alkalmazzák, egyáltalán bevezetik-e.

Vannak helyek, ahol minden esetben, míg máshol csak a délutáni vagy az esti szerviznél számolják fel, a reggelinél nem. Természetesen olyan étterem is akad, ahol egyáltalán nem találkozhatnak szervizdíjjal a vendégek. Az viszont fontos, hogy amennyiben felszámolják, akkor tájékoztatni kell a vendégeket. A hazai étterembe járók általában nem adnak borravalót, ha a számlán a szervizdíj is szerepel, de a külföldiek, különösen a tengerentúliak akár 20 százalékot is adnak a végösszeg mellé – tudtuk meg Krivács Andrástól, aki azt is elárulta, a vendéglátóhelyeket jelentősen sújtották az elmúlt évek energiaár-emelkedései, ahogy az infláció is.

– A munkabérek is nőttek, az alapanyagok árai pedig elképesztő mértékben emelkedtek. Sok összetevője van annak, hogy a vendéglátóegységek emelték a szolgáltatásaik árait, és úgy vélem, elértünk a falig, az árakat már nem lehet tovább emelni, mert nem lesz vendég, aki kifizesse. A koronavírus-járvány és a lezárások miatt sok munkavállaló kényszerből elvándorolt a szektorból, ám a bérnövekedések miatt napjainkra sokat javult a helyzet.

Európában sem rózsás a helyzet

– A szolgáltatók azért emelték a béreket, hogy ne érje meg külföldre menni dolgozni, ám hiába tették, ha nincs annyi vendég, hogy a vállalkozások fejlődhessenek – hangsúlyozta az elnök, aki szerint szerte Európában rövidülnek azok a csúcsszezonok, amik a vendéglátósok legfőbb bevételi forrását adták.

– Amint bevezették nálunk a szervizdíjat, a vendégek nem adtak többé borravalót – ezt már a nyíregyházi születésű Bauer Péter mondta el lapunknak, aki több évig dolgozott egy balatoni étteremben.

– Több felszolgálónak nem tetszett ez az „újítás”, ám ha belegondolunk, így korrekt, hiszen nem csupán a pincér dicsősége, ha a vendég elégedett a kiszolgálással és a finom étellel. Ugyanakkor akadt néhány turista, aki mégis adott nekünk, felszolgálóknak borravalót, ők jellemzően külföldiek voltak. Ez viszont elenyésző, az elmúlt években a mi éttermünkben már nagyságrendekkel több volt a magyar vendég, mint a külföldi – mesélte Bauer Péter.