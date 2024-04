– Idestova 33 esztendeje egyedül vezetek egy érdekvédelmi irodát Nyíregyházán, a Mártírok terén. A több mint három évtized alatt a mindenkori vezetőkkel kiváló volt a munkakapcsolatot, akikkel a mai napig jó baráti viszonyt is ápolok. A közéleti elismerés egy visszaigazolás nekem, mások is megbecsülik a munkámat – mondta Balogh Albert, aki a 80. életévét tapossa, de több esztendőt is letagadhatna. Napi rendszerességgel mozog, kerékpározik, igyekszik megtalálni a testi-lelki egyensúlyt.