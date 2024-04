– Nagyon fontos, hogy a Huszár-lakótelepen lévők környezettudatos magatartást tanúsítsanak, és a gyermekiket is erre neveljék. Ha kevesebb hulladékot termelnek, és jobban odafigyelnek a környezetükre, akkor az utánunk jövő nemzedéknek is példát mutathatnak. A program környezetvédelmi kiállításmegnyitóval és közösségi szemétszedéssel is kiegészül, utat mutatva az ott élőknek a környezettudatos élet felé – hangsúlyozta dr. Vinnai Győző.