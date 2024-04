Folyamatosan érkeztek szerdán a diákok, az oktatók és külsősök is az egyetem "B" tanulmányi épületébe, hogy segítő kart nyújtsanak. A Nyíregyházi Egyetem, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezetének és az Országos Vérellátó Szolgálatnak a szakemberei közösen várták az érdeklődőket a hagyományos tavaszi véradásra április 3-án, szerdán 14.30-ig, de még április 4-én, csütörtökön 12 óra és 14.30 között is be lehet ülni a véradószékbe.

– A Nyíregyházi Egyetem nélkülözhetetlen társadalmi szerepvállalásának az egyik eleme, hogy évente kétszer, tavasszal és ősszel megszervezi a véradást, ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók, az itt dolgozók könnyen tudjanak segíteni – mondta Béres Tamás, a Nyíregyházi Egyetem Kommunikációs- és Marketing Irodájának vezetője. – Az intézmény számára fontos az egészséges életmódra nevelés, a sportra, a rendszeres mozgásra buzdítás, és így az is, hogy a hallgatókat motiváljuk a rendszeres véradásra. Ilyenkor például órakedvezményt kapnak a résztvevők, és a dolgozók is munkaidőben nyugodtan eljöhetnek. Amióta a Vöröskereszt véradást szervez, azóta a Nyíregyházi Egyetem partner ebben, és több olyan év volt, amikor az Országos Felsőoktatási Véradó Versenyben az egyetemünk nagyon eredményesen szerepelt. Nagy örömünkre tizenöt éve meg is nyertük ezt a kihívást, de utána is mindig dobogós helyen végeztünk – részletezte az irodavezető, és megjegyezte: ezek a fantasztikus eredmények megmutatják azt, hogy a nyíregyházi fiatalok, a hallgatók mennyire elkötelezettek a segítségnyújtás mellett.

A véradás nélkülözhetetlen

Tavaly újra országos akciót, véradóversenyt hirdetett a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a Magyar Vöröskereszttel és az Országos Vérellátó Szolgálattal, így az egyetemek hallgatóit is bevonták a programba, ami játékos formában egyfajta szemléletformálás is egyben. A felsőoktatási intézményeken kívül külső helyszíneken is van lehetőségük a fiataloknak vért adni, például fesztiválokon adakozva is kérhetik a diákok, hogy az egyetemük véradójaként regisztrálják be őket. A nyertes intézményt díjjal is elismerik kiemelkedő aktivitásukért.