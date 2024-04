A Hagyományőrző és Oktatássegítő Tájházban április 26-án péntek 14.00 – 17.00 között szervezik meg a „Nem tudsz otthon rendet vágni?” programot. A Tiszadadai Tájházban most meg lehet tanulni hogyan kell! Azonban amire várják az érdeklődőket, annak köze sincs a mindenki által ismert rendcsináláshoz. De sok köze van a kéziszerszámokhoz, sarlóhoz-kaszához és a velük végezhető ház körüli munkákhoz. A 2024. évi Tájházak Napjának előestéjén, a Tiszadadai Hagyományőrző és Oktatássegítő Tájházban azoktól lehet megtanulni „rendet vágni”, akik még tudnak úgy ingre, mint bundára kalapálni. Mit jelent ez? Van olyan, aki ingre kalapál, de ha csak ing van rajta munka közben, akkor izzad mint a ló. Más bundára is tud kalapálni, így ha bundában kaszálna is, akkor sem izzadna meg. A kézműves foglalkozás ezen a délutánon a kórókerítés és az ostorkészítés lesz. Megismerhetik a látogatók a Tiszadadai Tájház gyűjteményében lévő karikás ostorokat is és az elkészített ostorokkal, közös cserdítésre is várnak mindenkit.

A tájház udvarán 18 óra és 19 óra között Óriás helytörténeti társasjátékra invitálják a játékos kedvű látogatókat, ahol a bábú a játékos, de lesz még méterszer-méteres dobókocka, ajtó méretű kérdéskártya, óriás játékmező, s mindez újra hasznosított anyagokból. Utána pedig 19 órától Elemlámpás-mellényes helytörténeti túrára jelentkezhet mindenki hat helyszínt lehet meglátogatni tárlatvezetéssel, úgy hogy sehol sem gyújtanak világosságot. Lámpát és mellényt vinni kell.

A rendezvény ingyenes.