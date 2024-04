Szombaton indul a Kerékpáros Örökségtúrák 2024-es programsorozata. Az idei célpontok közé hagyományosan bekerültek felső-Tisza-vidéki és nyírségi helyszínek, de a résztvevők új belépőként a Bihar izgalmas és különleges tájait is felfedezhetik. Arról, hogy milyen érdekes állomáshelyeket érintenek majd a kerékpáros örökségtúrák ebben az évben, Deák Attila, a Középkori Templomok Útja Egyesület alapító tagja, titkára beszélt, aki több mint 15 éve foglalkozik a tematikus utakkal. Podcastünkben mesélt arról, miért éppen az adott településeket mutatják be az érdeklődőknek, hogy kik választják a túrázásnak ezt a formáját, és az is szóba került, milyen élményekkel térnek haza a biciklisek az akár több száz kilométer megtétele után.