Az Első TérJel Design Kézműves Vásárt a sóstói Park Hotel területén rendezik meg 2024. április 1-jén 10 és 17 óra között. A rendezvénysorozat célja, hogy helyi alkotók bemutathassák minőségi termékeiket, népszerűsítsék munkásságukat, s a szakmai beszélgetések révén lehetőségük van fejlődésre is. Húsz kézműves alkotó mutatkozik be, lesz közöttük szövő, ékszerkészítő, selyemfestő, festőművész, mandalakészítő, színtanácsadó, keramikus. Szórakoztató műsorok is várnak az érdeklődőkre: 11 órától például ezer nyuszi tojást kereshetnek a gyermekek a Design vásár közelében értékes nyereményekkel, majd 12.30 órától Nagyidai Gergő és Munkácsi Anita gyermekműsora várja a fiatalokat. Fellép még 14 órakor az Artezis Trio Élő jazz, 15 órakor pedig a Papp Csaba Trio Élő jazz. A finomságokról a Cvekedli Tésztabár gondoskodik, lesz borkóstolás és kézműves fagyi is.