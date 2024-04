A könyvtáros közösségi ember

– Mindannyiunké ez a díj...az aktív olvasóké, a lelkes közösségé. Hálás vagyok, hogy könyvtáros lehetek, munkámat hivatásnak tekintem – Jurkinya Krystyna Danuta pusztadobosi könyvtáros így köszönte meg, hogy kollégái rá gondoltak, s hogy egy kis település könyvtárosaként vehette át a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért díjat. Mit nyújt egy könyvtár egy pici faluban? Mindent, ami a kulturális lehetőségekhez, a könyvekhez, a tanuláshoz, a közösségi programokhoz kötődik. A falusi könyvtáros amolyan „mindenes”, ha kell rendezvényt szervez, foglalkozásokat tart gyerekeknek vagy épp a település gondjait osztják meg vele – Jurkinya Krystyna Danutával biztosan, hiszen önkormányzati képviselő, s alpolgármester is Pusztadoboson. A laudációjából kiderült, szorgalmas és dolgos ember, lengyel gyökereiről ő maga beszélt, felidézte édesapját, aki könyvek között nevelte fel, innen ered olvasásszeretete.

Társasjátékok és diafilmek kölcsönzése

– Folyamatosan változik a világ, és az olvasói igények is, ezt az elmúlt évek is bebizonyították, a kihívásokra reagálnunk kellett. Egyre bővítettük digitális elérhetőségeinket, de hála az Istennek, most már nyitva lehetünk és visszatértek az olvasóink is, a kölcsönzések száma folyamatosan emelkedik. Éves szinten több mint 230 ezer dokumentumot kölcsönöznek tőlünk, és évente több mint tízezer dokumentumot tudunk beszerezni, ennek túlnyomó része a könyvállományt gyarapítja. Ha a digitális platformokat is nézzük, több mint másfél millió az úgynevezett távhasználat, ami azt jelenti, hogy a távolról elérhető adatbázisainkat – katalógus, Youtube-on elérhető videóink, a telefonon kapott tájékoztatás, e-mailes, telefonos tájékoztatás, közvetített kötetbemutatók – ennyien érték el. Most azon gondolkodunk, hogy a könyvek, a folyóiratok, a dokumentumok mellett még milyen újítással állhatunk elő a szolgáltatásban. Azt látjuk, hogy más könyvtárban népszerű lett a társasjáték-, illetve a diafilmkölcsönzés, mi magunk is szeretnénk májustól bevezetni – mondta el kérdésünkre a könyvtár igazgatója, Tomasovszki Anita.