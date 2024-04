A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő bővítéséről és korszerűsítéséről tartott sajtótájékoztatót Máté Antal, Nyírbátor polgármestere. A fejlesztés célja, hogy a helyi, a környékbeli és a határon túlról érkező látogatók számára a fürdő még vonzóbb legyen, több szolgáltatást, több programot nyújtson, és hatékonyabban működjön. A beruházás eredményeként a fürdő villamosenergia-igényét részben nem fosszilis energiahordozóval fogják fedezni, így tudják növelni a megújuló energiafelhasználást. A fotovoltaikus kiserőmű telepítésével, a megújuló energiaforrásra épülő energiatermeléssel a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen fog csökkenni. A napelemes kiserőmű a fürdő teljes villamosenergia fogyasztásának 40 %-át fogja fedezi. A beruházás keretében egy 22 kV-os trafóállomást is kiépítenek, amellyel az energiaköltségek jelentősen csökkenthetők. A gépészet és a villamos rendszerek átalakítását is elvégzik, valamint korszerű hőfokmérés és felügyeleti rendszer is szolgálja majd a hatékony energetikai működést.

Szemléletformálás és képzés

A város vezetése a szemléletformálásra is nagy hangsúlyt helyez, az épület állandó használóit oktatásban fogják részesíteni az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól. Az oktatási intézményekbe interaktív multimédiás kijelzők helyeznek ki, és ismeretterjesztő kiadványokkal, és szakemberekkel is felhívják a lakosok figyelmét az energia hatékonyság fontosságára.

Vonzóbb fürdő

Az épületben egy új, közel háromszáz négyzetméteren kialakított játszóházat is létrehoznak, ami a gyerekeknek, a család legapróbb tagjainak is több órányi önfeledt szórakozást biztosít egész évben, amíg a szülők, nagyszülők a wellness részlegben vagy a gyógymedencékben pihennek. A kültéri gyógymedencét is átépítik, és a strand területén kialakítanak egy vizes játszóteret is, több mint 15 játékelemmel, elkerített területen.