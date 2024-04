Júniustól indul az Otthonfelújítási program, amellyel a kormány a családokat és a magyar gazdaság növekedését is támogatja, a programban június 3-tól az MFB Pontokon keresztül lehet részt venni.

Az Otthonfelújítási program elindítását számos szakmai és szakértői egyeztetés előzi meg azért, hogy a lakosság részére a lehető legmegfelelőbb program készüljön. A szakmai és társadalmi egyeztetés eredményeképp beérkezett javaslatok együttes feldolgozásával készül a pályázati felhívás, amely tervezetének részletei várhatóan már jövő héten megismerhetőek lesznek.

– Régi adósságot rendez a kormányzat a legújabb Otthonfelújítási Támogatás tervezett meghirdetésével – jegyezte meg Végh József építész, a területi építészkamara elnöke. – A várható pályázati kiírás alapján egymillió forint önerő mellett hatmillió forint értékben lehet energetikai felújítást végrehajtani a régi építésű családi házak vonatkozásában. A mértékadó támogatás összege régiós elhelyezkedés függvényében két és fél – három és félmillió forint közötti, melyen túl további kamatmentes hitel vehető igénybe. Az előbbi költségkeretből az előzetes szakmai vélemények szerint a régi kazán korszerű kondenzációs típusra történő cseréjére, a fűtési rendszer szükség szerinti korszerűsítésére, a homlokzati nyílászárók cseréjére, homlokzati és födém hőszigetelésekre kerülhet sor.

A statisztikák szerint az ország lakásállományának több mint 60 százalékát kitevő, 1990 előtt épült ingatlanokra vonatkozó pályázati lehetőség igazi inspirációnak, sokak számára mentőövnek tekinthető a pályázati elvárás szerint 30 százalékos energiahatékonysági javulás eléréséhez.

Alternatíva lehet az úgynevezett hibrid fűtési rendszer kialakítása a meglévő hálózat megtartásával és kiegészítő hőszivattyús rendszer kiépítésével. Előbbiek mellett hűtő-fűtő klímák és infrapanelek beszerelése is megoldás lehet, ami például konvektoros-gázórás fűtésű épületekben megfontolandó. Az előzetes szakmai vélemények szerint gyakran felmerülő probléma lehet a meglévő tető cseréjének szükségessége a héjazat, de akár az ácsszerkezetek vonatkozásában is, amire a pályázat válószínűleg nem nyújt már fedezetet, viszont aki megengedheti magának, ezzel is célszerű megbírkózni. Egy tetőfelújítás akár 20 százalékkal is növelheti az ingatlan értékét.

Végh József

– A júniustól elérhető pályázat apropóján a projekt elején szükség lesz energetikai tanúsítvány készíttetésére, amit a munkálatok végeztével, a beruházás lezárásaként ismét el kell majd készíttetni az elvárt 30 százalékos energiaigény csökkentés igazolásaként – fűzte hozzá Végh József. – Az elvégzett munkálatok járulékos hasznaként a homlokzatok hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, netán a tetőszerkezet és a héjazat megújulását követően az épület arculata, külső megjelenése is megváltozhat. Az erre módot adó beavatkozás során ajánlott többek között építész szakember bevonása is a tervezésbe és a kivitelezési folyamat ellenőrzésébe a legjobb és költséghatékony megoldások megtalálásáért. Az ily módon tervezett beavatkozások alapvetően nem építési engedélyköteles tevékenységek, és a felújítás kategóriájába tartoznak. Az épület külső, alapvetően utcai megjelenésének várható megváltozása miatt viszont az adott település Településképvédelmi Rendeletének előírásai miatt a felújítandó épületek érintettek lehetnek, és ebből eredően szakmai konzultáció kötelezettsége merülhet fel a település főépítészével, műszaki szakemberével, polgármesterével.

Az előbbiek alapján megnyíló lehetőségekkel mindenképpen célszerű, élni és kellő számú, országos szinten húszezerre becsült ingatlan energetikai és arculati megújulását követően az ország összesített energia felhasználásában is mértékadó eredményeket és költség megtakarítást érhetünk el.

Végh József végezetül kijelentette:

– Építészként kifejezetten fontosnak tartom, hogy az energia-felhasználás, ezáltal a fűtési számlák és költségek optimalizálása mellett mértékadó járulékos tényező az épületek külső megjelenésének, arculatának megújíthatósága, ezzel együtt épített környezetünk és az utcakép jobbá tételének lehetősége is. A lehető legjobb eredmény elérése mindannyiunk, minden közreműködő közös lehetősége és felelőssége is egyben.