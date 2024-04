Az idén immár a huszadik helytörténeti konferenciát rendezi meg Kemecse önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Honismereti Egyesület 2024. április 13-án, szombaton 10 órától a városháza dísztermében. A jubileumi tanácskozás mottója: „Kötődéseink: Az Értől az Óceánig”. Köszöntőt mond Lipők Sándor polgármester, Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, s műsorral köszönti a konferencia résztvevőit a helyi Hangvarázs énekkar. Az érdeklődők több előadást is meghallgathatnak olyan előadóktól, akik ezer szállal kötődnek Kemecséhez. Évszázadunk kihívásairól szól prof. dr. Hajnal Béla, majd dr. Hajdu Zsanett biológus, gyógynövényszakértő a hazai és külföldi kutatóútjairól mesél. Egy jó ismerőse így jellemezte: ,,Életútja egy megvalósult álom, ahol álmaiban megjelent a valóság.” Lutter Imre előadóművész Sorok között Kemecséről címmel tart előadást, felidézi többek között Méreyné Juhász Margit költőnő munkásságát is. Befejezésül Simonovits József berepülőpilóta emlékezik több évtizedes pályafutására Életutam: égen – földön címmel. Kemecse városa egyébként a tisztelete jeléül a helytörténeti gyűjtemény négy szobájában emléket is állított a repülőgép-vezetőnek: az érdeklődők három évtizedes (1964–1993) szakmai-emberi életutat ismerhetnek meg az unikális repülőemlékek, tárgyak, dokumentumok, repülési naplók alapján.