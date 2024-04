A „Olvass többet” című nemzetközi versenyen sikeresen szerepeltek a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulói. Az első tíz versenyző között két nyíregyházi középiskolás is szerepelt, pedig 40 iskola több mint 100 tanulója vett kézébe könyveket határainkon innen és túl a verseny ideje alatt. Guillaume Musso: Most, Petőfi Sándor: János vitéz, Ken Follett: Tű a szénakazalban és Péli Zsófia: Tíz rózsaszirom című művét tette kötelezővé ebben a tanévben a debreceni Ady Endre Gimnázium, „Olvass többet” elnevezésű versenyének szervezőbizottsága. Az olvasási versenyt több mint egy évtizede hirdeti meg a cívisváros egyik legjobb gimnáziuma azzal a céllal, hogy az olvasás szeretetére neveljék a diákokat. A Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium az idei tanévben második alkalommal nevezett a megmérettetésre a 3. korcsoportosok kategóriájában. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a tehetségek felkutatására és a tehetséggondozásra. A pedagógusok feltérképezik, miben jók a hetedikesek és a kilencedikesek, majd elkezdőik a tehetséggondozás, így mire a pályaválasztásra kerül a sor, minden tanuló a számára leginkább megfelelő úton halad. Ezért kezdett el Héri-Vark Mariann könyvtárostanár foglalkozni Fazekas Krisztinával, Szikszai Eszterrel és Komjáthy Ráhellel, akik bejutottak a nemzetközi verseny döntőjébe. A kétfordulós megmérettetés őszi és tavaszi versenye érdekes feladatokat tartogatott a tanulóknak. A kötelező irodalom közzététele után elolvasták a könyveket, gyakorló feladatsorokat oldottak meg, s közben rendszeresen konzultáltak a felkészítő pedagógusukkal. Az online fordulóban szövegértési feladatokat oldottak meg a diákok, a második fordulóban pedig többféle feladattípuson keresztül mutatták meg rátermettségüket. A jelenléti körben esszék és eldöntendő kérdések, igaz-hamis állítások és javítandó feladatok vártak a versenyzőkre. A krúdys diákok remekül szerepeltek: Fazekas Krisztina 11. d osztályos tanuló a negyedik, Szikszai Eszter 10. c. osztályos diák pedig a nyolcadik helyen végzett. A lányok az elismerő oklevél mellé egy jutalomnyaralást is kaptak: nyáron a Heves vármegyei Síkfőkúton olvasási táborban vehetnek részt, ahol az irodalmi élmények mellett közösségépítő foglalkozások is várnak rájuk – tájékoztatta lapunkat az intézmény.