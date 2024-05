Az idén első alkalommal rendezte meg a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium a Tehetség Gálát. A gimnázium tanulói ebben a tanévben is szépen szerepeltek a különböző versenyeken, és úgy gondolták, ezt mindenképpen érdemes elismerni. Ennek különleges és szép formája a gála, melyet az aktuális tanévtől kezdődően hagyományteremtő szándékkal szervezett meg az intézmény azon tanulóinka, akik rangos versenyeredményt értek el – tette közzé weboldalán Kisvárda önkormányzata. Arra is kitértek, a többfordulós regionális, országos, nemzetközi versenyeken eredményesen szereplő 9–11. évfolyamos diákok kaptak oklevelet és ajándékot. A tanulók tehetségének kibontakoztatásában fontos szerepe van a pedagógusoknak is, így a szülők, diákok, pedagógusok közösen ünnepeltek, és 71-en kapták meg eredményes munkájukért az elismerést.