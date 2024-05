Egybehangzóan az áprilist és a májust tartják az év legforgalmasabb hónapjának az ingatlanpiacon, a legtöbb eladást ekkor jegyezték az értékesítési hálózatok. Úgy tartják, újabb lendület érkezik a szektorba, növekszik a kereslet, leginkább a használt lakások iránt fokozódik az érdeklődés. A megtekintésszám ugyancsak felfelé kúszik, az év első negyedévéhez képest nagyobb a mozgás az eladási oldalon és ezt nem csupán a fővárosban, de a vármegyék nagyvárosaiban is érzik. Ugyanakkor a növekvő kereslet, és az idén bevezetett új csok felfelé tolja az árakat is, Nyíregyházán enyhe drágulásról számolnak be az értékesítő irodák.

Ingatlanpiac - Horváth Sára értékesítőt kérdeztük

Fotó: Balance Ingatlanstúdió

– Fokozatosan növekszik a vásárlási kedv, több a lakásmegtekintés és több sikeres adásvételi szerződés is létre jött a tavasz második felében, mint az év elején. Olyan ingatlanok felé is elindult az érdeklődés, amelyekre hónapok óta nem volt vevő – erősítette meg az országos trendet Horváth Sára, a nyíregyházi Balansz Ingatlanstúdió tulajdonosa, ügyvezetője. Hozzátette, lakhatási céllal, valamint befektetési szándékkal egyaránt vásároltak nyíregyházi ingatlanokat. Elsősorban a felújított, jó állapotú otthonokat keresik, ugyanis aki rögtön be is akar költözni, nem szeretne korszerűsítésbe fogni.

Ingatlanpiac: nem lesz villámcsapásszerű áremelkedés

– Az ingatlanárakban már nem jöhet villámcsapásszerű drágulás, inkább az enyhe emelkedés a jellemző. Az eladók az új támogatási konstrukciókra (új csok, Babaváró) hivatkozva emelnének a négyzetméterárakon, de azt tapasztalom, hogy az adásvételi szerződésekben nem lettek magasabbak az árak, vélhetően alkudnak a vevők. Egyébként egy jó ideje túlárazottak a nyíregyházi lakások, pedig megkímélné magát a tulajdonos a hónapokig tartó várakozástól, ha reálisan árazná be eladóvá vált otthonát. Nem utolsó szempont, hogy az ország keleti felében nincsenek olyan magas fizetések, mint máshol, és nagy hitelekkel sem merik magukat terhelni az emberek – jegyzete meg a szakértő. Majd azzal folytatta, Nyíregyháza sem tér el az országos átlagtól, itt is a lehető legmagasabb árakkal próbálkoznak, de ezzel együtt az alkulehetőség is nagyot nőtt.

Nőtt az eladás, de mennyit fizetünk a négyzetméterárakért?

– Ha átlagárat kell mondanom, akkor a panel lakásoknál 470 ezer forinttól egészen 700 ezer forintig terjedő négyzetméterárakat látunk most, tégla építésű lakásoknál: 600 ezer forinttól 900 ezer forintig terjed a határ, az ingatlan az elhelyezkedésétől és az épületben megtalálható műszaki paraméterektől függően – tudtuk meg Horváth Sárától. Arra a kérdésre, hogy ár-érték arányban milyen típusú lakásokat lehet könnyen eladni, azt válaszolta: 20-35 millió forintig a panel és a téglalakások viszonylag gyorsan értékesíthetők.

