A Brillante – 2024 nemzetközi pálinka- és párlatversenyre a tavalyinál is több, mindösszesen 1353 minta érkezett Magyarország szinte minden részéről, nagyobb városokból és kisebb településekről is. Határon túli nevezések is voltak: Hollandiából, Szerbiából, Romániából és Szlovákiából így elmondható, hogy 5 nemzet pálinkái és párlatai versengtek egymással. Az idei verseny gyümölcsének a birset választották a szervezők.

A pálinka igazi hungarikum

Fotó: MW-archív

Az Díjátadó Gálán az idén is dagadhatott a Szabolcs-Szatmár-Beregiek keble.

Tarolt a vármegyei pálinka

A kisvárdaiak kiváltképp büszkék lehetnek, hiszen a Legeredményesebb Kereskedelmi Főzde címet a Várda Drink Zrt. kapta, köszönhetően annak is, hogy az almapálinkák champion-díjasát is ők jegyezték.

A fődíjak mellett ezúttal is hirdettek kategóriagyőzteseket, illetve arany, ezüst és bronz minősítéseket osztottak ki.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei versenyzők közül a vásárosnaményi Kósa Edina párlataiból a Citrus mix aranyat ért és az "Egyéb egzotikus gyümölcs" kategória győztese lett, az "ÉN körte" és a banán ezüst-, a Málna mix és a Fekete berkenye pedig bronzérmet kapott.

A Gyulára is lélegzet elállító párlatokkal nevező nyíregyházi Krajnyák Zoltán 9 aranyérmes párlatából (Tölgyfa hordóban érlelt lepotica szilva, Packham's Triumph körte, Smeralda alma, Fuji alma, Fuji alma strong, Golden alma, Granny Smith alma, Alma blend) 2 kategória győztes címet is nyert: alma kategóriában a Golden, körte kategóriában pedig a Packham's Triumph kápráztatta el a bírálókat. Az már csak ráadás, hogy 11 ezüst és 2 bronz érmet is haza hozhatott Gyuláról.

A nyíregyházi dr. Kósa Lajos összesen 25 mintát nevezett a versenyre, melyek közül 9 ezüstöt, 6 pedig bronzot ért. A 9 csillogó aranyat a Smeralda, a Starking és a Florina alma, a Lucas körte, a Birsalma, a Besztervei szilva, a Borzag (vadbodza), a banán és a mandarin párlatok érdemelték ki. Hab a tortán, hogy a Smeralda még a Békés vármegyei adóhivatal különdíját is megkapta. Lakatos Tibor a megyeszékhely ismert vállalkozója, elkötelezett magánfőzőként három bronzéremmel gyarapította értékes gyűjteményét.

Kivel fogtak össze a Harsági nővérek?

Az idei pálinkaverseny már nem az első alkalom volt, hogy a párlatokkal párhuzamosan a legjobb nedűk felhasználásával készített míves csokoládé bonbonok is versenyeztek. A Bonbon Különdíjasok között is üdvözölhettünk szabolcsi versenyzőket: a nyíregyházi Harsági nővérek vállalkozása, a TREND 2012 Kft./Chocolife két fronton is "támadott". A Tuzséri Pálinkamanufakturával együttműködve alkotta meg a Chocolife Tuzséri HP Barack bonbont, amely aranyérméhez a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft díját kapta meg, a Chocolife Tuzséri HP Birs bonbonja ezüstérmes lett. A tapasztalt magánfőző, Lakatos Tibor tanácsára is hagyatkozva pedig a Chocolife Harsányi pincészet törköly, illetve aszútörköly bonbonjai nyertek még két ezüstérmet.